США готовы наказать саудовского принца за убийство журналиста

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28 февраля 2021, 23:34 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Саудовская Аравия, как и многие другие восточные страны, не раз вызывали недоверие у США. Недавно после прихода к власти Джо Байдена, отношения между Штатами и крупнейшей державой аравийского полуострова снова опустились на уровень «ниже плинтуса».

Новый лидер американцев поднял во всеуслышание историю с убийством саудовского журналиста в 2018 года. Оппозиционный журналист, выступавший против королевской власти Эр-Рияда, по имени Джамаль Хашогги был зверски убит в районе октября 2018 года. 2 числа того месяца он исчез после визита в генконсульство своей страны, находящемся в Стамбуле. Как оказалось, его похитили, долго пытали, а затем просто задушили. Вначале саудовцы отрицали убийство Хашогги, но потом под натиском улик признали случайность происшествия.

Американцы винят в убийстве оппозиционного журналиста непосредственно самого представителя Саудовской династии – принца Мухаммеда бен Салмана аль-Сауда. Они заявляют, что наследный принц видел в Хашогги прямую угрозу для правящей фамилии. Считается также, что ни один из саудовцев не смог бы провести такую операцию без разрешения наследника трона. Верховные власти Саудовской Аравии категорически отрицают убийство Хашогги и не признают свою вину. Но администрация Байдена в этом деле непреклонна. Потому против многих саудовских представителей были введены специальные санкции. Более 70 чиновникам из Саудовской Аравии запрещён въезд на территорию США. В Штатах намерены бороться за правду до конца, и даже как-то наказать принца за возможное убийство человека.