Гундабад – королевство орков Севера в мире Толкина

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28 февраля 2021, 09:38 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Согласно каноничным источникам Толкина, королевство Гундабад – это прибежище орков Севера, которые жили в пределах гигантской горы и постоянно совершали набеги на южные земли. Правда орки там поселились лишь после того, как были уничтожены могучие крепости гномов. Случилось это уже в Третью Эпоху Средиземья. Ведь когда-то Гундабад и его пределы считались вотчиной могучей расы гномов, созданных богом Ауле. Географически Гундабад находится на стыке с Серыми горами и является частью хребта Мглистых (Туманных) гор. Как уже упоминалось выше, орки жили здесь не всегда. Всю Вторую эпоху Гундабад считался крепостью гномов. И именно здесь появился великий основатель Длиннобородов – Дьюрин Бессмертный.

Орки захватили Гундабад уже ближе к концу Второй эпохи. Также они наводнили почти все Серые горы. Гномы же были вытеснены из родных пределов, а их некогда могучая твердыня на Севере пала. Впоследствии, именно орки владели Гундабадом и оттуда совершали свои нападения. Они обосновались в древней гномьей крепости. Там же был размещён их командный штаб. Они целиком и полностью подчинялись Саурона, а во времена Ангмарских войн с охотой присягали Королю-чародею. Во время вторжения Ангмара в земли Арнора орки Гундабада активно участвовали во всех военных кампаниях. Поражения они начали терпеть лишь к концу Третьей эпохи, когда гномы во главе с королём Трором перешли в контрнаступления. После 2793 года орки Гундабада покинули свои пределы, испугавшись гномьих атак.

Но уже к 2941 году орки снова заняли гору и все древние крепости. Они планировали нанести удар по Эребору в отместку за смерть Верховного короля Гоблинов. Именно тогда случилась легендарная Битва Пяти Воинств, приведшая к уничтожению орочей армии у стен Дейла. В битве погибло три четверти всех обитателей Гундабада. Но всё же главная цитадель была очищена лишь к началу Четвёртой эпохи, благодаря умелым действиям гномов и людей Севера. Гундабад перестал представлять собой грозную силу ещё до Войны Кольца, а после падения Саурона, крепость и вовсе была опустошена. Орки там более уже не появлялись и не селились. На этом заканчивается история некогда могучего королевства и союзника Ангмара. Да и королевством это объединение едва ли можно было назвать. Скорее уж марионеточное формирование, полностью подвластное Саурону.

Что до экранизаций Питера Джексона, то там история Средиземья была немного изменена. В фильме «Хоббит. Битва Пяти Воинств» Гундабад является Ангмарской цитаделью, возведённой, судя по всему, не гномами и не орками, а людьми Короля-чародея. Орки заняли эти места лишь после падения Ангмара. Как раз именно эту крепость Некромант (он же Саурон) использовал для создания побочной базы орков. Он рассчитывал ударить по Дейлу, захватить Гору Эребора и возродить Ангмар. Но в этом ему помешали гномы, эльфы и люди Озёрного города. Конечно же не обошлось без помощи Белого Совета. Но считать экранизации Джексона за канон явно не стоит. Уже давно понятно, что режиссёр создал свою версию Средиземья, и многое там не совпадает с общей каноничностью.