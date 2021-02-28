Эдем на экваторе

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28 февраля 2021, 00:52 Иван Иванов, кандидат исторических наук, автор романа "Дети империи"

Фото: Сейшельские острова

Это удивительное создание природы один в один повторяет ту часть прекрасного женского тела, которую в обыденной жизни прячут от нескромных взглядов. Это Коко де мер, или Морской кокос, которые растет только на одном острове в мире - Прослен, входящем в Сейшельский архипелаг. Когда бросаешь взгляд на эти замечательные формы, невольно возникают ассоциации со скульптурами Античности и Великой эпохи европейского Возрождения.

В конце 70-х Коко де мер можно было купить на Сейшелах за 40-50 долларов. А в начале двухтысячных цена доходила до тысячи долларов. И все равно, практически все состоятельные туристы из Европы и Северной Америки обязательно приобретали этот сувенир. Теперь его вывоз запрещен. Исключение делается только для музеев, которым еще нужно получить лицензию от правительства.

Когда идешь по ухоженным улицам столицы островного государства, застроенным фешенебельными виллами и дорогими отелями, просто поражаешься непохожести сейшельцев. Навстречу попадаются люди всех цветов кожи - от иссиня-черного до бледно-белого. И людей всех этнических типов.

В стране нет абсолютно никакого расизма, в отличие от просвещенных Европы и Штатов. Ни белого, ни черного, ни желтого. Удивительное государство, где царствует расовая гармония. Положение человека в обществе определяется только его личными качествами, образованием, знаниями и профессионализмом. Для продвижения по социальной лестнице нет никаких расовых барьеров. На глазах одного поколения в этом государстве, население которой едва превышает сто тысяч человек, сформировалась молодая, единая и очень динамичная сейшельская нация.

В европейской исторической традиции принято считать, что архипелаг открыл великий португальский мореплаватель Васко да Гама и назвал их Семь сестер, по числу относительно крупных островов. Было это в 1502 году во время третьего путешествия адмирала в Индию. Но в этом утверждении есть лукавство. Даже сами португальские мореплаватели обнаружили здесь арабские могилы и высеченные на камне арабские письмена. Позже выяснилось, что самые ранние из них датируются 8-9 веками. Арабы часто посещали архипелаг. Так что вряд ли корректно приписывать лавры первооткрывателя Васко да Гама. Не умаляя беспримерных подвигов великого адмирала, стоит все же сказать, что Старый и Новый свет находятся в плену такого распространенного исторического заблуждения, как евроцентризм.

Васко да Гама

Сейчас из 115 островов архипелага обитаемы лишь 33. А когда здесь появились португальцы, жителей не было совсем. Тогда Лиссабону не удалось надолго закрепить острова под сенью своей короны. Их постепенно выдавили французы. Именно в те времена новые благодатные территории и получили свое нынешнее название - в честь министра финансов Франции Жана-Моро де Сешеля. Прекрасный климат и плодородные земли побудили их начать выращивать корицу, гвоздику, перец и ваниль, которые очень ценились в Старом свете и невероятно дорого там стоили. Для работы на плантациях белые колонисты начали завозить рабов из Африки и с острова Мадагаскар. Позже для работы на плантациях французы поощряли прибытие выходцев из Индии. А вскоре появились и арабские торговцы, и выходцы из Китая.

Жан-Моро де Сешель

В 19 веке судьбы многих колоний решались в беспрестанно воюющей Европе. Не стали исключением и Сейшелы. В 1915 году, когда армии Наполеона были разбиты и его империя пала, вездесущие англичане в счет репараций резко расширили зону своего влияния в теплых морях. Многие колонии и заморские территории Франции перешли под контроль Британской империи, над которой в те годы никогда не заходило солнце. И Сейшелы также стали владением британской короны. Туда потянулись переселенцы с Туманного Альбиона, прельщенные плодородными землями и прекрасным климатом.

Стратегически важное положение островов в Индийском океане на практически равном удалении и от Африки, и от Азии было эффективно использовано Лондоном, чтобы сделать острова важным пунктом базирования своего военно-морского флота. В 20-м веке Сейшелами стали активно пользоваться и ВМС США.

В 1960 году ООН приняла резолюцию о Предоставлении независимости колониальным странам и народам. На Сейшелах эта новость вылилась в праздник. Но тогда так ничего и не произошло. Лондон открыто нарушал решение международного сообщества еще долгие 16 лет.

И наконец острова в океане обрели свободу и независимость. Как и повсюду Британия стремилась воплотить в жизни свой апробированный принцип "Уходя, оставаться". То есть сохранить в своих руках все рычаги управления при номинальной независимости. У них был и свой ставленник - Джеймс Мэнчем. Страна пошла по прозападному пути как в политике, так и в экономике. Но меньше, чем через год, островитяне, недовольные этим курсом, на волне народных протестов привели к власти левое правительство. А президентом стал молодой, харизматичный и энергичный Франс-Альбер Рене. Дипломаты, работавшие в столице страны - Виктории и мой старый, добрый друг и главный учитель, научивший меня бережно работать со словом, Владимир Алексеевич Корочанцев, который много раз посещал архипелаг, рассказывали мне, что самое большое влияние на президента оказал тогда министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко. Они не раз встречались на сессиях ООН в Нью-Йорке и очень хорошо понимали друг друга.

Андрей Андреевич Громыко

Просто обязан сказать несколько слов о писателе, журналисте, публицисте Владимире Корочанцеве. Этот уникальный человек, несмотря на преклонный возраст, много пишет и сегодня. По окончании МГИМО он был призван в армию. И шесть лет отслужил в Египте, в том числе и во время арабо-израильской войны. Демобилизовавшись, поступил на работу в ТАСС, в то время в самую молодую Африканскую редакцию. Долгие годы провел как корреспондент Агентства в странах Африки, объездил практически весь Черный континент. Плодом его поездок, встреч, впечатления, интервью и бесед стали более двадцати книг. Кстати, если кого то из читателей интересует подлинная Африка, его книги легко можно найти на просторах Интернета. Долгие годы мой друг возглавлял Африканскую редакцию, чести работать в которой был удостоен и я. Заведующий умело дирижировал прекрасно сыгранным оркестром из 40 корреспондентов на Черном континенте и 30 сотрудников в главном здании на Тверском бульваре. Кстати, в те годы Африканская служба ТАСС очень часто обгоняла своими новостными сообщениями таких зубров международной журналистики как Рейтер и Франс Пресс. Сейчас, к сожалению, место ТАСС в самой престижной пятерке мировых агентств прочно заняло Синьхуа. Ныне китайские журналисты высокой квалификации работают во всех африканских столицах.

Франс-Альбер Рене

Но вернемся на Сейшелы. Франс-Альбер Рене - увлеченный мыслитель, литератор, поэт открыто бросил вызов Лондону и Вашингтону. Вместе с СССР, Индией и рядом стран бассейна Индийского океана он стал соавтором резолюции ООН по Превращении Индийского океана в зону мира. Согласно этому документу, в акватории могли находится Военно-морские силы только стран этого огромного региона. Но все резолюции в поддержку воплощения в жизнь этой очень важной резолюции в Совете безопасности ООН жестко блокировали Лондон и Вашингтон, пользуясь правом вето.

В те давние годы, уже после поездки на Мадагаскар, в великолепном Институте Африки Академии наук СССР на Спиридоновке я писал диссертацию о роли островных государств Африки бассейна Индийского океана в международных отношениях. И получил доступ к служебной информации ООН. С удовольствием и интересом читал стенограммы Комиссии ООН по Индийскому океану. Франс-Альбер Рене говорил ясно, четко, порой не выбирая выражений, прибегая к метафорам и литературным ассоциациям.

Во внутренней политике страна пошла по пути социалистической ориентации. Ликвидировалась нищета, голод, болезни, создавались крестьянские кооперативы. С тех самых пор и по наши дни в стране - 12-летнее обязательное образование и медицина совершенно бесплатны.

Дружба СССР и Кубы

Такой курс и дружба с СССР и Кубой, естественно, устраивала далеко не всех. И однажды погожим утром 1981 года к столице подошли несколько небольших десантных судов. Более сотни белых наемников, во главе с отставным полковником британского спецназа Майклом Хором, высадились на то время безлюдный белоснежный пляж Виктории. Этот отряд назывался "Дикие гуси". Солдаты удачи попытались захватить ключевые учреждения страны. Но крошечная сейшельская армия вместе с добровольцами из числа простых жителей буквально встала стеной. Несколько десятков наемников были убиты, а Майкл Хор с остальными ретировался на тех же судах.

Наемники сыграли очень важную и неблаговидную роль в новейшей истории Африки. Они совершили множество государственных переворотов, свергли не одно левое правительство. Майкл Хор был среди них одним из самых известных. Большей "славы" удостоился лишь французский солдат удачи Боб Денар, на счету которого более 20 переворотов.

отряд "Дикие Гуси"

Уже через полтора месяца после этих кровавых событий на Сейшелах, в Москве огромным тиражом вышла небольшая книга Бориса Рубеновича Асояна "Дикие гуси прилетают на рассвете", где он в мельчайших подробностях и с интереснейшими деталями описал происходившее в Виктории. Кстати, она есть на просторах Интернета. Это был талантливый, умный, добрый и веселый человек. Будучи еще совсем молодым, он работал в международном отделе ЦК КПСС, где в те годы собраны лучшие аналитики страны. Потом работал на дипломатическом поприще, был послом СССР в Ботсване. Но к огромному сожалению всех африканистов, коллег и знавших его людей он трагически и безвременно ушел от нас.

книга Бориса Рубеновича Асояна "Дикие гуси прилетают на рассвете"

Кстати сказать, в годы глобального противостояния НАТО и Варшавского договора мне довелось посмотреть несколько британских и американских фильмов о наемниках. Там их рисовали Робинами Гудами, спасителями африканских народов от коммунистической опасности. На самом же деле, именно они насаждали самые жестокие режимы и диктатуры на далеком континенте. А в те годы прозападных диктаторов в Африке было предостаточно! Эти люди готовы убивать кого угодно, лишь бы за это хорошо платили.

Экономика небольшого государства строится сейчас на трех китах. Это туризм, причем элитный, пряности и ловля и переработка тунца на созданных в последнее время консервных заводах. Причем сейшельский тунец пользуется особым спросом у любителей этой очень полезной рыбы и, как правило, продается только в самых дорогих магазинах. Властям островного государства, которые в конце 90-х скорректировали сообразно времени свой экономический курс, на мой взгляд, удалось добиться того, что не удалось больше нигде. Они претворили в жизнь теорию конвергенции, соединив все преимущества социализма и рыночного хозяйства во благо всем гражданам.

В заключении еще один важный факт. Сейшелы стали первой страной мира, которые на 80-90 процентов вакцинировали население от короновируса. А если все подытожить, то такое отношение к своим гражданам и приезжающим гостям, на мой взгляд, достойно только подражания. Реальные дела мне говорят всегда больше, чем самые прекраснодушные намерения и заявления.