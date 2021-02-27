Коронавирус может унести жизни более 3 миллионов людей​

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 февраля 2021, 22:00 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

На сегодня число заболевших во всём мире достигает более 110 миллионов человек. Точная цифра - 113 597 907. Количество выздоровевших пока всё ещё 64 миллиона. Число погибших за всё время пандемии уже достигло 2 с половиной миллионов. Общее число - 2 520 891, и это только по официальным данным.

Худшая ситуация по-прежнему в США и Индии. В Штатах обстановка вышла из-под контроля именно благодаря безответственности местных жителей. Также очень повлияли бунты 2020 года, когда на улицах городов создавались массовые скопления людей. Игнорирование карантинных норм привело к увеличению количества заболевших и разрастанию вируса по многим штатам. В Индии главную роль сыграла плохая санитарная обстановка, а также невероятная бедность населения. Особенно широкое распространение вирус получил в бедных районах страны. К тому же не везде в Индии предпочитают лечиться стандартнаыми способами и нередко обращаются за этим делом к нетрадиционной медицине.

Вирус пока что распространяется, и его темы роста сбавляются лишь незначительно. В скором времени количество жертв по всему миру может вполне достигнуть 3 миллионов человек.​