Жизнь на Марсе возможна, но это не точно

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27 февраля 2021, 12:18 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Как уже известно, недавно на Марсе обнаружили снег, что свидетельствует о наличии там воды. И это уже означает, что там возможно существование жизни.

Напомним, что на Земле жизнь зародилась как раз в воде, и только потом распространилась по суше. Эксперты в астрономии Адитья Хуллер и Филипп Кристенсен тщательно проанализировали все снимки с марсоходов. Там есть тающий снег, который переходит в овраги, и именно в этих оврагах могут скрываться различные формы жизни. «Свидетельство пыльного водного льда на Марсе неоспоримо», - говорят авторы исследования, «Благодаря таянию, он превращается в овраги. Если и искать жизни на Марсе, то только там». Но всё же стопроцентной гарантии о существовании жизни на Красной планете никто не даёт. Для этого нужно больше исследований.

Вопрос о том, есть ли какие-то организмы на Марсе или нет, волнуют человечество уже множество десятилетий. Эта планета находится совсем рядом с нами, и она крайне интересна в плане дальнейших колонизаций. Многие страны планируют освоение Марса в будущем, так как ресурсы на Земле не безграничны, и когда-нибудь могут попросту закончиться. Конечно, развитые культуры на Красной планете едва ли могут существовать, но никто не отменял всевозможные виды микроорганизмов или примитивных животных. Любая достоверная информация об этом станет настоящей сенсацией для всех людей на Земле.