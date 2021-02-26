Ангмар – северное королевство Саурона в мире Толкина

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26 февраля 2021, 18:01 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Ангмар был одним из величайших тёмных королевств Средиземья. Хотя по правде, королевством его назвали можно было едва ли. Здесь скорее подойдёт другой термин – объединение. Во главе его стоял небезызвестный Король-чародей, некогда могущественный нуменорский властитель, предавший веру и Светлых Богов. В 1300 году Третьей Эпохи Саурон послал своего преданного служителя на Север для воссоздания нового королевства. Ему нужно было всё сделать незаметно и тихо. Главной целью было уничтожение королевства Арнор, которое тогда распалось на три части – Артедайн, Кардолан и Рудаур. Ангмар же был практически бесхозен. Там издавна жили всевозможные орки, дикие племена людей и тролли из вида олог-хай. К тому же эта земля граничила с Гундабадом, могущественным государством орков.

Сразу стоит отметить, что события из одноимённой игры Rise of the Witch-King от компании Electronic Arts никак не связаны с оригинальным Каноном Толкина. Например, Профессор совсем не упоминал, что в Ангмаре жили чернокнижники и чёрные нуменорцы. Основной людской силой этой державы были горцы, по сути дикие племена варваров. Хотя, по некоторым сведениям, при Короле-чародее всё же базировались некоторые враги дунедайн из числа бывших нуменорцев. Конечно же стоит сразу списать со счетов всяких Моргомиров, Халдаров и Рогашей. Этих персонажей не существовало в Средиземском каноне, и они целиком и полностью являются фантазией создателей игры.

Центром Ангмара считалась древняя крепость Карн Дум, которую Король-чародей приказал восстановить. Именно там находилось центральное командование всей операцией. Фактически, Ангмар вполне можно назвать марионеточным государством Мордора. Из реальной истории можно выделить фашистскую Италию во времена Второй мировой. Она так же, как и Ангмар, подчинялась центральной власти и зависела от неё. При этом фашисты и нацисты были соратниками. То же самое происходило – и с Ангмаром. Верования у местных обитателей совпадали с мордорскими. Все они подчинялись Тёмному Властелину Саурону и главному божеству зла Морготу Бауглиру. С его именем они выходили на битву.

Воспользовавшись усобицами в Рудауре, Король-чародей подчинил себе вождя местных племён, которые сразу же стали его вассалами. Под знамёнами Ангмара армия горцев нанесли удар по Артедайну и Кардолану. Первая атака прошла на холмы Заверти, где находилась древняя цитадель Амон Сул. Вначале ангмарцы терпели поражения, но потом стали преуспевать. Они постоянно наносили удары за ударами. В конечном счёте огромные полчища северян просто смяли оборону и уничтожили всё сопротивление арнорцев. В 1409 году Третьей Эпохи Ангмар захватил Кардолан. Но уже после этого года власть Короля-чародея стала ослабевать. Постоянные атаки прекратились. Артедайн находился в относительном мире вплоть до 1851 года.

В 1851 году король Артедайна Аравал Великий нанёс сокрушительное поражение Ангмару. Но уже в 1944-м началась новая война. Истерлингские племена тогда напали на Гондор и не дали подкреплениям прийти на север. Артедайн снова оказался на осадном положении. В 70-х годах ХХ века Третьей Эпохи ангмарцы усилили наступление на северные королевства дунедайн. Удача начала отворачиваться от наследников Исилдура. В 1974 году Ангмар захватил Форност Эрайн, крупнейший город Артедайна. Король Арведуи, командовавший арнорскими войсками, отступил к Форохелу. Его сыновья ушли на запад, скрываясь от полчищ врага. Вскоре Арведуи погиб из-за заклятия Короля-чародея, и Артедайн лишился государя.

Удача снова повернулась лицом к Свободным народам Средиземья, когда на помощь оставшимся арнорцам прибыли силы из Гондора, Линдона и Имладриса. Эльфийские подкрепления нанесли немало урона ангмарским войскам. В 1975 году объединённая армия Эриадорского союза нанесла жестокое поражение Королю-чародею. Во второй битве при Форност Эрайн ангмарцы были разбиты наголову. Погибших было настолько много, что их тела буквально усеивали поля вокруг разрушенного города. Королю-чародею пришлось спасаться бегством. Командование Ангмара пало. Таким образом, Свету снова удалось одержать верх над Вечной Тьмой и изгнать её из северных земель. Однако осадок от этого остался очень большой. Арнору был нанесён значительный ущерб. Былая мощь великого королевства дунедайн надолго канула в лету.