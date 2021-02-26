Скрепы духовные и оковы финансовые

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 февраля 2021, 12:21 Александр ГРИГОРЬЕВ

Фото: соцсети

Кадр из фильмов ужасов. Вячеслав Тихонов (Штирлиц) и Леонид Быков (капитан Титоренко) оба в форме рекламируют немецкий банк, широко представленный в стране-победительнице. Бред? А Куравлев в рекламе «зеленого» банка не бред? Или великодушный Константин Хабенский, убеждающий верящих ему зрителей, что некий банк «для людей»? Замечательный Сергей Леонидович Гармаш – один из братьев Карамазовых и Лопахин из «Вишневого сада» уговаривает пенсионеров отнести свои денежки в другое банковское учреждение. Лучшие творческие силы брошены на рекламу наших меняльных контор.

И надо сказать, что гонорары «звезд» отбиваются с лихвой. Банки гребут деньги бульдозером с нищающего и перезакредитованного населения. Богобоязненные же, по данным СМИ, торговцы лицом, патриоты и державники помогают им в этом и имеют свою толику малую.

Но бог с ними, с людьми, которые бреют лица. Это в нынешнем веке живущие чужой жизнью актеры являются кумирами нации. Ранее их хоронили за пределами кладбищ. Речь не о них, а о реальных хозяевах нашей жизни – банках и банкирах. Недавно позвонил молодой человек и начал верещать в трубку, что банк, который он представляет, готов рефинансировать все мои долги другим банкам под «очень низенькую ставочку!». Узнав, что нет кредитов и долгов, был в шоке: «Как же вы живете?» Действительно: как?

Ковидный 2020-ый год, обрушивший экономику страны как минимум на восемь процентов, а по оценкам иных экспертов на все 15, еще глубже загнал население в банковскую долговую кабалу. Мы должны банкам гигантские деньги – более 20 триллионов рублей. На минуточку, это больше планируемых доходов всего российского бюджета года текущего: 18,8 триллионов рублей. Сумма просроченной задолженности физических лиц тоже максимальная: свыше 911 миллиардов рублей. В 19-ом было «всего» 798 тех же миллиардов. 157 тысяч объявили себя банкротами. В этом году ожидается еще более 100 тысяч. Средняя задолженность домохозяйства составила 341 559 рублей.

Веселая картинка, не правда ли?! Раньше говорили: «жизнь за царя», затем «за нашу советскую Родину!». Но не принято: «Жизнь за кредит!» Понятно, что люди лезут в долговую кабалу по глупости и не от хорошей жизни. Уровень средних доходов настолько низок, что скопить на какую-то более-менее крупную покупку нереально. Но бытовую технику надо менять, ремонты делать, а от такой жизни хочется отдохнуть в Турции. Вот тут и ловят простофиль на живца господа Хабенский и Гармаш. И народ течет рекой к вежливым грабителям, одетым согласно банковскому дресс-коду.

«Совокупная чистая прибыль российских банков (в 2020 году) составила 1,6 триллионов рублей», - сообщили в Центробанке. Вот работают ударно ребята! Страна уверенно идет навстречу счастливому и сытому «завтра»! Сами зарабатывают и людям помогают. И как помогают! Средний процент по потребительским кредитам в пандемию составил 12,6%, по ипотеке — 8,5–9%. В среднем в прошлом году ставка рефинансирования (по которой коммерческие банки могут занимать деньги у ЦБ РФ) была в районе 4,25-5%. То есть взял под пять, отдал под 12. Вот и весь честный бизнес…

«Позвольте! – возмутится мудрый читатель. – Они не грабители, они спасители простого народа. Банковская система, например, финансирует нашу промышленность, создает рабочие места!» Промышленность, говорите, рабочие места?

Пандемия и все, связанные с ней ограничения, сильнее всего ударили по малому и среднему российскому бизнесу. Банки, в которые ЦБ вливал в последние годы по поводу и без повода триллионы бюджетных рублей, мелькая голыми пятками, рванулись помогать? Ага, согласно отчету ЦБ РФ, 30 крупнейших финансовых акул выдали МСБ чуть более 6 триллионов рублей кредитов. Это более чем на полтора триллиона меньше, чем в 19-ом. Да и что такое шесть триллионов? Мелочь.

Может наши финансовые коты, которые банально зарабатывают на спекуляции деньгами, ужали свои аппетиты в премиях и дивидендах? Держите карман шире! Самый «народный» Сбер во главе с Германом Грефом выплатит членам правления 5,9 миллиардов! Зайдите на сайт этого богоугодного заведения, посмотрите на эти милые лица. Незабываемое зрелище. Подняли выплаты в Росельхозе, Альфе и даже в любимом в редакции «АН» ДОМ.РФ, который уничтожил уникальную многолетнюю пшеницу в прошлом году.

Банки в нашей стране из инструментов развития экономики превратились в инструменты-паразиты, которые из экономики сосут кровушку. Причем очень богатых и никому фактически не подотчетных паразитов. И что делать никто не просто не знает, а даже думать не хочет.

Идеолог российской действительности патриарх Кирилл любит при случае поговорить о нестяжании благ земных, о неприемлемости для верующего человека ставить во главу угла всей своей жизни комфорт и материальное благополучие. Банковские коты, стоя на службе, аккуратно крестятся в этих местах проповеди. Абсурд, возведенный в ранг действительности перестает быть абсурдом и превращается в реальность.