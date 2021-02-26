Новый вирус для Apple техники - весьма серьёзная угроза

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26 февраля 2021, 00:14 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Во время коронавирусной пандемии многие люди предпочитают отсиживаться по домам, а заодно и зарабатывать удалённо. Только у некоторых удалённый заработок представляет собой не слишком легальную деятельность. Например, хакеры за последние годы умудрились запустить вирусы даже для техники Apple, ранее считавшейся самой стабильной.

Согласно данным Red Canary, около 40 000 компьютеров Mac во всём мире познали на себе воздействие так называемого Silver Sparrow, нового сверхмощного вируса. Принцип действия этого ПО не слишком понятен. Эта программа была изобретена совсем недавно.

Эксперты до сих пор не понимают, что именно делает вирус, и какие действия предпринимает внутри системы. Но всё же понятно одно – данная программа уничтожает систему полностью. Это что-то вроде миниатюрной бомбы, ломающей компьютер «наповал». При запуске вредоносного пакета перед пользователем появляются здоровенные надписи, звучащие как «Hello World!», а после сего – начинается процесс «самоликвидации». Вирус обнаружить предельно трудно. Аналитики расценивают его, как труднопонимаемую и крайне сложную программу. Возможно, в скором времени её изучат более досконально.