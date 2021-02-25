Готовится целый сериал про Чикатило, но зачем?

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25 февраля 2021, 21:41 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Остаётся меньше месяца до выхода целого сериала в России, посвящённого маньяку и психопату Андрею Чикатило. Чикатило считался одним из самых кровавых убийц в Советском союзе и наводил ужас на целые города. В общей сложности он зверски убил 53 человека, хотя по неофициальным данным это число может быть заниженным. Режиссёром сериала выступил небезызвестный деятель культуры Сарик Андреасян, уже прославившийся своими зрелищными фильмами «Защитники» или «Мафия: игра на выживание». Премьера «Чикатило» состоится 18 марта 2021 года. Первый, а возможно и последний сезон, будет включать в себя 8 серий. Это будет история о последних днях Чикатило и о расследовании его преступлений со стороны сотрудников милиции.

В целом, трейлер сериала выглядит достойно. И судя по всему, нам собираются открыть некоторые новые детали из расследования дела Чикатило. Но в соцсетях то и дело идут разговоры о смысле данного сериала. Некоторые люди считают, что российскому кинематографу следовало бы посвятить время не маньякам и шизофреникам, а настоящим героям нашей страны. К примеру, среди сериалов и фильмов из РФ почти не найти ни одной картины про великого русского генерала Брусилова. Общая тема Первой Мировой войны практически не раскрыта. Также очень редко можно увидеть сериалы и фильмы про гражданскую войну. К тому же стоит отметить, что в российском кинематографе нет ни одного полноценного сериала или фильма, строго посвящённого Крымской войне. А ведь эти темы было бы действительно интересно раскрыть общественности.

Поэтому нередко по поводу сериала о Чикатило можно услышать один-единственный вопрос – зачем? Зачем мы снимаем такие сериалы и с какой целью? И стоит ли этот ужасающий и жуткий маньяк в истории России того, чтобы его делали персонажем киноленты? Хотя появляются и оправдания создателей сериала. Есть люди, которые заявляют, что те, кто раскрыл преступления Чикатило, тоже считаются героями, и что любая деталь российской истории, даже самая тёмная и мрачная, заслуживает экранизации.