Скопинского маньяка выпустили на свободу, но он будет всё равно под надзором

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25 февраля 2021, 17:59 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

После 17 лет отбывания в колонии строгого режима на свободу выходит известный психопат. В своё время он был прозван, как Скопинский маньяк.

Его настоящее имя – Виктор Мохов. В 2002 году Мохов похитил двух школьниц, одной из которой было 14 лет, другой же 17. Он почти 4 года держал их в своём подвале и всячески издевался. Он постоянно насиловал девушек, угрожал им смертью, морил голодом, пытал резиновым шлангом и слезоточивым газом. Психика девушек едва не разрушилась, благодаря бесконечным издевательствам. Выдержать такие испытания бывает непросто даже бывалым солдатам во время тяжёлых войн. Лишь весной 2004 года пленницам удалось сообщить на волю о своём заточении и об ужасном психопате.



В том же году Виктор Мохов был схвачен полицией и отправлен за решётку. В 2005 году он официально получил срок. И вот сейчас, в 2021-м он выходит на свободу. Но всё же на этом дело не заканчивается. Естественно силовики будут за ним пристально следить. Очень часто бывает, что люди не меняются, даже после тюрьмы, и на воле за ними нужен особый надзор. Нечто подобное произойдёт и в этом случае. Тщательно следить за действиями Мохова правоохранители намерены в течение ближайших 6 лет.