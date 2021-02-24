В Эквадоре борьба преступных группировок привела к массовой резне

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24 февраля 2021, 23:00 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: соцсети

В некогда спокойном Эквадоре сейчас совсем не спокойно. Недавно прошли сведения об устроенной тюремной бойне. Кровавая резня унесла жизни более, чем 75 человек, и это только по официальным данным. Расправа оказалась чудовищной даже по меркам латиноамериканцев. Заключённые в ожесточённых схватках буквально распиливали своих врагов. Всюду летели отрубленные руки, головы и даже ноги. Гибли не только участники схваток, но и те, кто просто попадался под руку. Всему виной то, что крупные наркокартели Южной Америки стали использовать Эквадор в качестве перевалочного пункта в доставке наркотиков. Перевозить их через привычные маршруты в последнее время стало очень сложно.

Бойня случилась совсем недавно, в этот вторник. Схватки вспыхнули сразу в трёх разных городах, в местных тюрьмах. Трагедия затронула Куэнке, Гуаякиле и Латакунге. Количество участников страшной резни исчисляется не то, что сотнями, а даже тысячами. Места заключения, между тем, и так переполнены. Представитель Эквадора Эдмандо Монкайу уже заявил, что почти 1000 полицейских была задействована для подавления беспорядков. Он считает, что бойня случилась из-за конфликта двух крупных группировок. Недавно, 28 декабря 2020 года был убит лидер преступной организации Los Choneros по имени Хорхе Гонсалес. Возможно, убийство совершили члены противоборствующей группировки. Есть также версия, что события в тюрьмах Эквадора – это месть за расправу над Гонсалесом.

На самом деле для Эквадора такое событие – исключение. Обычно в этой стране всё тихо и спокойно. Это государство не считается средой обитания жестоких банд. Поэтому то, что случилось, вызывает ужас у многих людей. Родственники погибших до сих пор не могут поверить, что произошла столь жуткая бойня. Но всё же большинство простых жителей не слишком печалятся из-за прошедшего конфликта. По мнению многих, эти преступники заслужили расправу. Все там прекрасно знают, на какие зверства порою способны наркогруппы, в особенности те, которые состоят из местных индейцев. Пытки в стиле древних времён – там не такая уж большая редкость. Поэтому для обычных людей это событие не стало трагедией. К тому же есть некоторые сведения, согласно которым некоторые участники бойни были убиты не заключёнными, а полицейскими, которые пытались всеми силами подавить беспорядки.