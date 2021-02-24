Средняя Азия - средневековый непотизм

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24 февраля 2021, 23:05 Мария ШЕВЧУК

Фото: cоцсети

В странах средней Азии легко добиться успеха в получении работы. Для этого есть одно условие – быть дочерью или сыном органа представительной власти. Все же, как в Таджикистане, Узбекистане и других странах идут по карьерной лестнице?

Начнем с того, что дочь Ислама Каримова Гульнара начала свою работу в политике летом 1995 года. Она занимала должность в лице советника министра. Уже в 2008 году Каримова стала представителем Республики Узбекистан при ООН. Однако, все было не так радужно. Спецслужбы составили досье на нее и отдали отцу, где был вложен компромат, который обличал неподобающее поведение дочери, как мусульманке и также донесли тот факт, что Гульнара обладает нехилыми политическими амбициями. Следовательно, она оказалась под домашним арестом. Уже в июле 2017 года Генеральная прокуратура Узбекистана вынесла Каримовой приговор в виде лишения свободы на срок 5 лет за кражу государственных денежных средств. Все же не стоит портить отношения с родителями и хотеть воплотить то, что они не могут. За это можно расплатиться свободой и собственной репутацией, что и доказывает эта история.

В Таджикистане ребенок главы страны тоже добился успеха в карьере. Однако, не в сфере политики, а журналистики. Дочь президента Эмонали Рахмона, Зарина Рахмонова получила должность телеведущей на Первом канале. Ее возраст на тот момент составлял 16 лет. Подготовка к эфиру была непродолжительной и заняла около двух недель. После чего она проходила стажировку в течение нескольких месяцев. Редактор программ новостей отметил, что был доволен успехом юной практикантки. "Осваивать навыки дикторского мастерства Зарине Рахмоновой приходилось ежедневно по несколько часов. Решение о первом выходе в эфир мы приняли, когда ее речь была поставлена, и она могла спокойно вести программу", - рассказал Худжаназар Аминиен. Все же не одна Зарина добилась успеха. Ее сестра Озода Рахмон работает на должности министра иностранных дел Таджикистана, а муж является ее заместителем. Старший сын Рустам не отстает и является депутатом Маджлиса.

Недавно в СМИ появилась новость о том, что сын президента Туркмении стал его заместителем. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сделал Сердара своим заместителем, как главы правительства и председателем Высшей контрольной палаты страны.

Сын создал у людей истинный «образ народа», а его выходы в свет с отцом, знак того, что опыт и характер передаются из поколений в поколения. Однако, данное событие не осталось без критики. В Сети пользователи активно комментировали новость и в их сообщениях не показывалось истинной радости. «И это в 21 веке…», «Мудро конечно…».