В марте в Великобритании возможно послабление карантина

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 февраля 2021, 21:33 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: соцсети

С 8 марта в Великобритании возможны ослабления карантинных мер. Но это касается даже не всех островов, а именно Англии.

Борис Джонсон уже задумывается о смягчениях. Через две недели в Английском регионе будут открыты ВУЗы и школы, однако при этом на улицу выходить можно будет только при крайней необходимости. Просто погулять и «пошататься» по районам будет очень сложно, ввиду бдительности полиции, которая тщательно следит за соблюдением карантинных мер. Многие англичане всё же надеются, что в ближайшем времени коронавирус пойдёт на спад и прекратит заражать миллионы людей на планете. Люди уже устали от всей этой вирусной эпопеи.

Между тем, в других регионах, вроде Уэльса, Шотландии и Ирландии, местные муниципалитеты сами решат, ослаблять ли им ограничения или сохранить на прежнем уровне. Если обстановка ухудшится, скорее всего придётся забыть на некоторое время про любые смягчения. В других странах Европы наоборот заявляют о приближающейся третьей волне коронавируса и готовятся к любым последствиям. В Германии, например, канцлер Меркель уже объявила о существовании третьей волны, как таковой, и об активной борьбе с этой угрозой.