Дзержинский или Невский? Пора принять и полюбить Родину как она есть

Лубянская площадь вот уже 30 лет выглядит осиротевшей. В августе 1991 года толпа попыталась свалить и разбить памятник Феликсу, но тот и на постаменте оказался поистине Железным - не поддался и не сломался. Разумный и дальновидный Сергей Станкевич распорядился аккуратно снять статую краном и увезти в безопасное место - на задворки ЦДХ на Крымском валу. Откуда, будем надеяться, спустя три десятилетия в изгнании, Феликс Эдмундович вернётся на своё законное место.
23 февраля 2021 года я получил электронную открытку с поздравлениями от замечательной женщины, учительницы русского языка и литературы, классной руководительницы моей дочери. Я был тронут; вряд ли отправительница знала, что я служил срочную службу в армии и пытался поступить в своё время в Военный Краснознамённый институт, откуда меня завернули в силу смешанного арийско-семитского происхождения; это были времена ещё совсем советские, до перестройки ещё оставались годы. Не вышло из меня разведчика в силу обстоятельств непреодолимой силы, и эта сила называлась тогда - как и называется сейчас - маразм, невежество, трусость и скудоумие. К чести Путина, он абсолютно лишён этнических предрассудков и судит о людях по сути, а не по гаплогруппам его предков.
Так вот, на открытке изображён мужчина во цвете лет в белом пиджаке и фуражке, рукой в белой перчатке он отдаёт воинскую честь. Слева напечатаны хорошие слова, снизу напечатаны слова поздравления с днём защитника Отечества. Разумеется, опытным глазом несостоявшегося офицера разведки, в мужчине я опознал артиста Егора Бероева, исполнявшего в фильме "Адмиралъ" роль Михаила Смирнова, бывшего флагс-капитана и потом контр-адмирала у одного из лидеров Белого движения адмирала Александра Колчака, бывшего некоторое время Верховным правителем России, преданного французским генералом Жаненом и расстрелянного большевиками без суда и следствия.
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Слова на открытке взяты из "Советов молодому офицеру" 1904 года, написанные корнетом 12 драгунского Стародубовского полка Валентином Кульчицким. Впоследствии эти советы, известные также как "Кодекс чести русского офицера", были заложены в основу кодекса Советской гвардии. А также открытка содержала поздравления с Днём защитника Отечества, который был преобразован из Дня Советской армии и Военно-морского флота. Основы советской, следовательно, и российской тоже, военной мощи были заложены пламенным революционером и большевиком товарищем Троцким. Его непосредственные подчинённые товарищи Склянский и Чудновский как раз расстреляли адмирала Колчака, преданного союзниками, французскими и чешскими офицеры, потому Колчак сказал, что золото Российской Империи он скорее отдаст большевикам, чем им. Колчак был человеком слова и человеком чести, предан он был людьми без чести, а расстрелян людьми без совести, потому что был умерщвлен без суда и следствия. А потом люди, которые умерщвляли его во имя победы добра и социальной справедливости, сами были убиты коллегами без возможности объясниться и оправдаться - одному загнали в голову ледоруб, другого утопили в озере как щенка.
Маленькая открытка, знак внимания, а сколько ассоциаций и мыслей она привносит! Новое поколение уже подобные вещи - смешение эпох, смешение знаков и смешение обозначаемых ими смыслов, спрессовывание трагедий миллионов людей и всей нашей истории в лист бумаги, а теперь и в электронный импульс - не воспринимает как оксюморон. Для них это даже не должное, а обыденное. Кто там белые, кто там красные - так ведь все же наши люди!
Но вот Феликс стоит особняком. Древний польский шляхтич с неистовостью ветхозаветного пророка. Наверно, где-то ему впрыснули этот ген. Аристократ до мозга костей, ксёндз по призванию и революционер по профессии, он стал одним из тех, кто создал скелет новой русской государственности. Не дедушка Ленин, ни наркомвоенмор Троцкий, ни наркомнац Сталин - не они создали несущий каркас новой русской империи. Ленин только инициировал, Троцкий спасал, Сталин совершенствовал и развивал, но создал её наш Железный Феликс. Имя этого скелета - ЧК. Именно эта аббревиатура - Чрезвычайная Комиссия - наиболее точно отражает суть созданного Феликсом гомункула, организации принципиально нового типа, сродни Ватикану, Ордену Иезуитов, Опусу Деи, Мальтийскому Ордену, но обладающей куда большей мощью, если уметь эту мощь приспособить к работе. Неважно, как потом эту фирму переиначивать и перелицовывать, в ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСК-ФСБ, это не имеет никакого значения, она была, есть и будет Чрезвычайкой, то есть конторой, которая разруливает ситуации чрезвычайной важности. Не будем путать с МЧС, Министерством, которое ликвидирует последствия природных катаклизмов и человеческого головотяпства. От того, что из ЧК сделали многоголовую гидру - ФСБ+ФСО+ФАПСИ+СВР+ещё кое-что, эта структура стала только мощнее. Именно она удержала страну от окончательного развала в 1990-х годах, она поддержала в эти годы трёх полузабытых оплёванных гениев - Владимира Рушайло, Андрея Вавилова и Альфреда Коха - и дала им возможность переформатировать страну под новые реалии, и до сих пор не лезет в гражданско-политический процесс, лишь присматривает за соблюдением приличий в подковёрных схватках бульдогов под ковром.
Нельзя ни на секунду утрачивать благодарность к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, человеку не просто кристальной, а монашеской, апостольской честности. Он, очевидно, единственный из всех большевистских вождей, к рукам которого ничего не прилипло; все остальные были мультимиллионерами - от Ленина и Троцкого до Каменева и Зиновьева, но, как заметил Беня Крик, симпатизировавший большевикам, "не будем говорить об этом громко!" Феликс ловил на улицах Москвы беспризорников, вез на служебном авто к себе в кабинет на Мясницкой, где он работал, жил и спал за ширмой, делил с ними свой паёк (а жили чекисты скудно, а воров и мародёров из своей среды стали расстреливать), а потом уговаривал (!) этих детей поехать в детдом. Ясное дело, партия поручила Феликсу заниматься и беспризорниками, и за несколько лет их число в стране снизилось с 5 миллионов до 300 тысяч. А ещё партия поручила Феликсу железные дороги. В условиях отсутствия в тогдашней России дорог как таковых, этот вид сообщений был единственной коммуникацией, связывавшей страну в единое целое (автодорогами всю страну связали только в 21 веке при чекисте Путине, все-таки Феликс создал попутно и мощную хозяйственную школу).
Из всех советских управленцев первой волны он был самый толковый и способный. Помимо прочего, он очень поддержал назначение Григория Сокольникова; сам Дзержинский в качестве наркома путей сообщения восстановил железные дороги, а затем и промышленность в России, а Сокольников создал нормальную финансовую систему, рубль после полного развала снова стал котироваться на иностранных биржах. Феликс очень тяготился свой работой в ЧК - из-за того, что приходилось быть жёстким, а порой и очень жестоким к хорошим людям, не принимавшим советскую власть.
Увы, это была трагедия, великое горе всех наших предков - бездарный Государь Император, хотя по-человечески очень симпатичный, неумелое управление сверхбогатой страной, державшей её из-за этого в технологической и культурной отсталости, косность и скудомыслие при принятии социально-политических решений и проведении экономических преобразований. Своей трусостью и глупостью, повлекшей расстрел мирной петиции 9 января 1905 года, царь вызвал презрение к себе всего здравомыслящего общества; его бездарность привела к поражению в Русско-японской войне, его глупость позволила втравить Россию в абсолютно ненужную Первую мировую - кончилось всё гибелью десятков миллионов людей и трансформацией страны в нечто совершенно новое. Феликс был одним из ключевых игроков, восстановивших Россию из пепла за 6 лет - с 1918 по 1924.
В начале 1980-х годов на каком-то банкете в Московском Доме кино я поговорил с Михаилом Козаковым, исполнившим роль Дзержинского в нескольких проектах. Чем больше я распинался и заходился в восторге, тем мрачнее становился Козаков. Юрий Богатырёв мне потом сказал, что Михаил Михайлович страшно не любил эту роль, но сыграл её настолько убедительно и достоверно, что те, кто помнил Феликса, были в шоке - так великий Козаков поймал суть личности рыцаря революции и передал его неистовую преданность своему делу.
Но вот некоторые хотят на место Феликса поставить князя Александра Невского. Ещё в бытность свою студентом Истфака МГУ я имел беседы на тему Невского со старшими и опытными товарищами: надо понимать, что мы знали об истории много больше, чем писалось в идеологизированных насквозь источниках. Наш профессиональный взгляд на личность Невского был лишён идеологических восторгов: мелкий князёк, уровень сегодняшнего регионального губернатора средней руки, подлый, корыстолюбивый, добровольно сдавший Орде русские земли, до которых воины монгольских ханов не дошли; предавал всех и вся ради личной власти, заигрывавший с Римским престолом, строивший из себя христианина и в то же время резавший носы и выкалывавший глаза своим подданным русским людям. Все его великие битвы - это локальные стычки бандитских банд, его собственной с ливонцами, литовцами, викингами. Невское побоище - это просто бандитская разборка, про Ледовое побоище лучше вообще ничего не говорить, чтоб не задеть чувства верующих в святого благоверного князя Александра Ярославовича Рюриковича по прозвищу Невский (прозвище он получил не из-за битвы, а из-за владения землями вдоль Невы). Достоверных сведений о его жизни очень немного, его героическое житие - это сказка, сочинённая для его канонизации. В реальности же он был дрянной и жестокий человек, такая же гадина, как и его не менее святой равноапостольный предок Владимир Святой. Креститель Руси был известен своей звериной жестокостью, неуёмной похотью в сочетании с садистскими наклонностями и прочими высокими моральными качествами, обеспечившими ему канонизацию и даже установку памятника на Боровицком холме в Москве, к которой он не имел никакого отношения. Устойчивый мем о Невском как о шикарном маскулинном красавце создан актёром Николаем Черкасовым, детиной двухметрового роста, косая сажень в плечах. В реальности же, судя по хранящейся в Эрмитаже раке с мощами, рост его не превышал 160 см - вполне нормальный рост для того времени. Чтоб понять разницу между князем и артистом Черкасовым, сравните габариты двух замечательных спортсменов - Кости Цзю и Николая Валуева.
Но вот что есть, то есть. Такая история у России, не хуже и не лучше, чем у других перворазрядных народов. История Англии или Франции не менее зверская, чем российская, а то и гораздо более. Есть такая пошлая поговорка-сентенция, что история не знает сослагательных наклонений. Это глупость. Историки промеж себя редко приходят к консенсусу по очень многим вопросам, где мало достоверных источников. Вся история - это попытки интерпретировать протокол или несколько протоколов, на которых обязательно должна стоять приписка "с чужих слов записано верно". Родину любят не за это, а просто за то, что она есть. Некоторые родину не любят. Это их право. Но самое главное - это не питать никаких иллюзий и принимать её так же, как каждый из нас принимает свою мать. Это единственный путь преодолеть раздрай в мозгах и раскол в обществе - и тогда не надо никого будет ненавидеть, гнать, убивать, а можно будет в молчаливой взаимной терпимости устроить сносные условия жизни, перестать спорить о недостоверном и доказывать бездоказательное, тогда можно будет спокойно и без надрыва двигаться вперёд.