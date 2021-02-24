Резня при Азанулбизаре – крупнейшая битва Морийской войны из мира Толкина

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24 февраля 2021, 12:46 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: соцсети

Во вселенной Джона Толкина полно разных сражений и битв, не говоря уже о самих войнах. Одной из самых масштабных является легендарная Война Орков и Гномов или Морийская война. Тогда гномий народ пытался отвоевать Морию у Азога Осквернителя, того самого вождя орков с горы Гундабад. Главной задачей было освобождение от прислужников Саурона королевства Кхазад-Дум. А ещё поводом для истребления орков было жестокое убийство Трора самим Азогом.

Трор, бывший король Эребора, пытался проникнуть во врата Мории, но был захвачен войсками Азога. Там же его изрубили на части, а на оторванной голове короля была вырезана надпись с именем орочьего вождя. Именно из-за этого злодеяния Азог получил прозвище Осквернитель. За такую расправу гномы стали мстить, и в скором времени армия Траина, сына Трора, вместе с небезызвестным Торином, подошла к долине Азанулбизар.

Бои вспыхнули тогда почти по всему северу Средиземью и даже дошли до земель Гундабада. Гномы пытались отвоевать свои королевства у орков. Воинству Траина удалось нанести ряд поражений Азогу, а затем они встретили его основной корпус в долине. Битва обещала стать решающей. В случае поражения гномы проигрывали всё, а в случае победы – им доставалась вся Мория. Бой у Азанулимбара начался с наступления авангарда Траина. К несчастью для гномов, день был бессолнечным, и это давало оркам хорошую фору. Траин и его войска пошли в атаку, но были отброшены в лес за Келед Зарам. В первой атаке погибло множество известных воинов. Известный воитель Торин потерял щит и был вынужден отражать удары врагов дубовым суком. Именно за это он впоследствии получил прозвище Дубощит. Сражение шло целые сутки и никак не заканчивалось. С обеих сторон войска несли огромные потери.

Вскоре подошли подкрепления из Железных холмов. Войска Наина, владыки Железа, быстро прорвали ряды орков и снова отбросили их к вратам Мории. Наин вызвал на поединок самого Азога и пытался расправиться с ним, отмстить за смерть великого Трора. Азог вступил в бой с воителем, но преуспел. Наин же был измотан и уже не мог сражаться достойно. Потому Азог со всей силы ударил гнома по шее и сломал тому позвонки. Наин пал замертво, и боевой дух его воинов едва не «рассыпался». Но вскоре Азога догнал Даин, сын Наина. Мощнейшим ударом он просто снёс тому голову. Увидев гибель вождя и предводителя, многие орки бежали с поля боя. Армия Осквернителя была разбита наголову. Но с гномьей стороны потери имелись просто чудовищные. Голову Азога тогда насадили на кол и сожгли. Траин же, отпраздновав победу, сказал лишь несколько слов: «Славно! Мы победили! Кхазад-Дум наш». Ликовать от радости никто не стал. Погибших было слишком много. Гномам надлежало похоронить их всех.

Это интересно: В экранизации «Хоббита» от Питера Джексона Азог Осквернитель не погиб при Азанулбизаре. Ему отсекли лишь руку. После этого тело орочьего вождя унесли в пещеры. Торин Дубощит был уверен, что Азог скончался от ран. Но после выяснилось, что он оправился, восстановил все силы и снова начал действовать. Также стоит напомнить, что многие события из «Хоббита» не являются каноном Толкина и представляют собой авторскую фантазию Питера Джексона.