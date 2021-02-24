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Резня при Азанулбизаре – крупнейшая битва Морийской войны из мира Толкина

, 12:46 , Журналист

Резня при Азанулбизаре – крупнейшая битва Морийской войны из мира Толкина
Фото: соцсети

Во вселенной Джона Толкина полно разных сражений и битв, не говоря уже о самих войнах. Одной из самых масштабных является легендарная Война Орков и Гномов или Морийская война. Тогда гномий народ пытался отвоевать Морию у Азога Осквернителя, того самого вождя орков с горы Гундабад. Главной задачей было освобождение от прислужников Саурона королевства Кхазад-Дум. А ещё поводом для истребления орков было жестокое убийство Трора самим Азогом.

Резня при Азанулбизаре – крупнейшая битва Морийской войны из мира Толкина

Трор, бывший король Эребора, пытался проникнуть во врата Мории, но был захвачен войсками Азога. Там же его изрубили на части, а на оторванной голове короля была вырезана надпись с именем орочьего вождя. Именно из-за этого злодеяния Азог получил прозвище Осквернитель. За такую расправу гномы стали мстить, и в скором времени армия Траина, сына Трора, вместе с небезызвестным Торином, подошла к долине Азанулбизар.

Резня при Азанулбизаре – крупнейшая битва Морийской войны из мира Толкина

Бои вспыхнули тогда почти по всему северу Средиземью и даже дошли до земель Гундабада. Гномы пытались отвоевать свои королевства у орков. Воинству Траина удалось нанести ряд поражений Азогу, а затем они встретили его основной корпус в долине. Битва обещала стать решающей. В случае поражения гномы проигрывали всё, а в случае победы – им доставалась вся Мория. Бой у Азанулимбара начался с наступления авангарда Траина. К несчастью для гномов, день был бессолнечным, и это давало оркам хорошую фору. Траин и его войска пошли в атаку, но были отброшены в лес за Келед Зарам. В первой атаке погибло множество известных воинов. Известный воитель Торин потерял щит и был вынужден отражать удары врагов дубовым суком. Именно за это он впоследствии получил прозвище Дубощит. Сражение шло целые сутки и никак не заканчивалось. С обеих сторон войска несли огромные потери.

Вскоре подошли подкрепления из Железных холмов. Войска Наина, владыки Железа, быстро прорвали ряды орков и снова отбросили их к вратам Мории. Наин вызвал на поединок самого Азога и пытался расправиться с ним, отмстить за смерть великого Трора. Азог вступил в бой с воителем, но преуспел. Наин же был измотан и уже не мог сражаться достойно. Потому Азог со всей силы ударил гнома по шее и сломал тому позвонки. Наин пал замертво, и боевой дух его воинов едва не «рассыпался». Но вскоре Азога догнал Даин, сын Наина. Мощнейшим ударом он просто снёс тому голову. Увидев гибель вождя и предводителя, многие орки бежали с поля боя. Армия Осквернителя была разбита наголову. Но с гномьей стороны потери имелись просто чудовищные. Голову Азога тогда насадили на кол и сожгли. Траин же, отпраздновав победу, сказал лишь несколько слов: «Славно! Мы победили! Кхазад-Дум наш». Ликовать от радости никто не стал. Погибших было слишком много. Гномам надлежало похоронить их всех.

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В экранизации «Хоббита» от Питера Джексона Азог Осквернитель не погиб при Азанулбизаре. Ему отсекли лишь руку. После этого тело орочьего вождя унесли в пещеры. Торин Дубощит был уверен, что Азог скончался от ран. Но после выяснилось, что он оправился, восстановил все силы и снова начал действовать. Также стоит напомнить, что многие события из «Хоббита» не являются каноном Толкина и представляют собой авторскую фантазию Питера Джексона.

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