Ждать ещё год? По прогнозам экспертов, пандемия закончится лишь в 2022 году

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24 февраля 2021, 00:46 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Как говорят опытные эксперты и аналитики, пандемия коронавируса затянется. И в этом году ждать чудесного избавления явно не стоит. А вот уже в следующем – дело может пойти «в гору».

То есть, пандемия сможет отступить, а потом и вовсе исчезнуть из нашего мира. По мнению главы Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, коронавирус отступит лишь в 2022 году, и возможно даже в самом начале. Но всё же он считает, что худший сценарий уже давно позади, и в ближайшем будущем мы не вернёмся к событиям 2020-го. Подобного, что мы видели ещё несколько месяцев назад, может вообще не повториться. «Мы знаем о вирусе намного больше, чем ранее», - заявляет Клюге.

Клюге также считает, что вирус полностью не исчезнет из человеческой среды. Он может продолжить появляться, но уже не будет так смертоносно и губительно влиять на людей. Также было отмечено, что это только прогноз, и доверять этому стопроцентно совсем не стоит. Многие аналитики и эксперты поддерживают мнение Клюге и считают его самым адекватным. Уповать на то, что от вируса мы избавимся уже к лету, стоит едва ли, но к началу 2022-го – это уже более реалистичная теория. К тому же мир и технологии не стоят на месте, а движутся в правильном направлении.