Даже больше смертей чем в мировые войны. В США объявили траур из-за жертв коронавируса

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 февраля 2021, 20:56 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В Соединённых штатах ситуация с коронавирусом поистине трагическая. Число умерших уже давно зашло за полмиллиона.

Общее количество заражённых приближается к отметке в 30 миллионов. Вирус пока что не спадает и продолжает распространение, хоть и не с такими усиленными темпами как в прошлом году. Из-за более, чем 500 000 смертей президент Джозеф Байден объявил пятидневный траур. Все флаги на территории США будут приспущены. Байден уже готовит речь с обращением ко всем американцам, ввиду большого количество смертей. Умерших за 1 год даже больше, чем во все мировые войны. Такого Америка ещё не знала за всё время своего существования.

Между тем, российские дипмиссии на территории США поддерживают акцию. Посольства РФ тоже приспустили флаги в знак солидарности с американским народом. Ситуация действительно тяжёлая, и пока что смертность всё ещё растёт. Медики до сих пор работают на пределе своих возможностей и спасают жизни пациентов. Но всё же причиной столь быстрого распространения вируса в США считаются волнения 2020-го, которые повлекли за собой массовые выходы людей на улицы. Вот именно эти события сыграли свою злобную шутку с американской эпидемиологической обстановкой.