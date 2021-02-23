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Даже больше смертей чем в мировые войны. В США объявили траур из-за жертв коронавируса

, 20:56 , Журналист

Даже больше смертей чем в мировые войны. В США объявили траур из-за жертв коронавируса
Фото: cоцсети

В Соединённых штатах ситуация с коронавирусом поистине трагическая. Число умерших уже давно зашло за полмиллиона. 

Даже больше смертей чем в мировые войны. В США объявили траур из-за жертв коронавируса

Общее количество заражённых приближается к отметке в 30 миллионов. Вирус пока что не спадает и продолжает распространение, хоть и не с такими усиленными темпами как в прошлом году. Из-за более, чем 500 000 смертей президент Джозеф Байден объявил пятидневный траур. Все флаги на территории США будут приспущены. Байден уже готовит речь с обращением ко всем американцам, ввиду большого количество смертей. Умерших за 1 год даже больше, чем во все мировые войны. Такого Америка ещё не знала за всё время своего существования.

Даже больше смертей чем в мировые войны. В США объявили траур из-за жертв коронавируса

Между тем, российские дипмиссии на территории США поддерживают акцию. Посольства РФ тоже приспустили флаги в знак солидарности с американским народом. Ситуация действительно тяжёлая, и пока что смертность всё ещё растёт. Медики до сих пор работают на пределе своих возможностей и спасают жизни пациентов. Но всё же причиной столь быстрого распространения вируса в США считаются волнения 2020-го, которые повлекли за собой массовые выходы людей на улицы. Вот именно эти события сыграли свою злобную шутку с американской эпидемиологической обстановкой.

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