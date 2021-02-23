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Миллионы таджикским детям

, 10:38 , Журналист

Миллионы таджикским детям
Фото: cоцсети

Малообеспеченные семьи из Таджикистана уже начали получать должную продовольственную помощь.

Доставки муки и масла официально стартовала. Нуждающиеся семьи из Хатлонской области получат муку и масло при финансировании РФ. Россия выделила взнос в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере 1 миллион долларов. Это было сделано для закупок 1200 тонн пшеничной муки и 50 тонн растительного масла. Также помощь будет оказана не только жителям Хатлонской области, но и других, таких как Согдийская, Горно-Бадахшанская и Рашская. По словам посла РФ в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова, в условиях пандемии крайне важно было предоставить дополнительную помощь нуждающимся школьникам и их семьям.

Миллионы таджикским детям

В общей сложности Россия направила более 28 миллионов долларов на реализацию программы ВПП Таджикистана. Программа подразумевает собой не только поставку продовольствия, но и усовершенствование системы школьного питания, а также ремонт и строительство школьных столовых. При этом, в российских соцсетях сведения о помощи Таджикистану со стороны РФ оценили не слишком хорошо. По мнению большей части россиян, правительству следовало бы заняться внутренними проблемами собственной страны и организовать необходимую поддержку своему населению, которая сейчас как никогда нуждается в помощи.

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