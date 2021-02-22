Пирамида биткоина как мировой проект

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22 февраля 2021, 09:52 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: cоцсети

Стагнирующие страны-лохи конечно будут инвестироваться в биткоин, так как им некуда инвестироваться. И биткоин добьет эти страны без всяких цветных революций. В эпоху постмодерна игромания будет править миром, а также те, в чьих руках эти игры и рулетка. Ведущие державы поиграют в это, но это будет составлять небольшую часть их экономики.

Биткоин, конечно, проект. А не только продукт стать удачливым для некоторых. Это проект по переустройству мира.

Сейчас идёт окучивание и соблазнение России на биткоин. Если власть станет к биткоину​ толерантна, то это будет усиление обречённости экономики России, которая и без биткоина уже обречена. Только ФСБ знает всех высокопоставленных чиновников, которые играют в биткоин. Но никто никогда не узнает простых​ кинутых лохов-россиян. Их будет масса. Лохи никогда не афишируют свое фиаско.

Биткоин окончательно добьет экономику слабых стран.

Мировая пирамида​ биткоина станет инструментом Гегемона. Гегемон наигрался в глобализационный доллар-пустышку настолько, что созрел для альтернативной мировой авантюры с биткоином.

Низкий уровень знания философии современной экономики не позволит многим инвесторам глубоко понять вышесказанное. Но многие из них понимают эту философию,​ но​ играют, так как в мире кроме философии есть вера... в том числе вера в фортуну, которая всегда является основанием неадекватного восприятия ситуации.