Китай делает всё, чтобы навредить Тайваню, и это уже не секрет

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22 февраля 2021, 09:29 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: соцсети

Тайвань формально считается отдельной независимой республикой. Но только не для КНР. Руководство Си Цзиньпина не раз заявляло, что считает остров своей исконной территорией, и может применить все усилия, чтобы включить его в состав огромной державы.

С Гонконгом у КПК уже получилось. Закон о национальной безопасности, принятый в прошлом году, фактически уничтожил демократию Гонконга. Его жители оказались под гнётом тиранической власти, которая на деле совсем не думает о населении. Человеческая жизнь всегда была незначимой в Китае, и теперь это распространяется на Гонконг. Вот только Тайвань всё ещё держится и явно не собирается падать в руки деспотии.

Правда, КПК мстит Тайваню, как только хочет. Известно, что Китай также, как и другие восточные страны, активно сотрудничает с европейскими медкомпаниями и в частности с ВОЗ. Некоторые даже считают, что у КНР есть в ВОЗ свои доверенные люди, которые докладывают обо всём верховному руководству. У Тайваня в последнее время большие проблемы с закупкой вакцины от коронавируса. Всему виной – неопределённость положения Тайваньской республики. Известно, что крупная фармацевтическая компания из Германии BionTech заключила договор с Fosun Pharmaceutical, а эта корпорация является неотъемлемой частью КНР. Министр здравоохранения Тайваня Ши-Чун заявил, что островная республика была включена в соглашение, и отмечалась, как часть большого Китая. Сделка между Тайванью и BionTech застопорилась. И это привело к препятствию в закупках вакцины от коронавируса.

Что конкретно столкнувшиеся стороны собираются делать дальше, пока неизвестно. Но в любом случае, подобные ситуации чреваты новыми проблемами. Не исключено, что в будущем не раз возникнут вопросы о принадлежности Тайваня, и это будет очень сильно мешать любым крупным сделкам, а не только лишь медицинским.