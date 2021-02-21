Байден предрекает США непростое будущее из-за коронавируса

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21 февраля 2021, 12:08 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

На сегодня в Соединённых Штатах наибольшее количество заражённых коронавирусом. Их общее число составляет 28 706 473 человека. 18 899 272, по последним данным, успешно вылечились от инфекции. Число погибших уже составляет более 500 000 человек, и это намного больше, чем даже во Вторую мировую.

А ведь президент Байден ещё три дня назад предупреждал о полмиллионе жертв среди американцев из-за пандемии. Всё случилось так, как он и расписывал. Также новоизбранный лидер предрекал США не слишком простое будущее, ввиду продолжения распространения «ковида».

Вирус до сих пор не утихает и продолжает разрастаться. За последние сутки число заражённых выросло на более, чем 60 000 человек. Темпы роста коронавирусной эпидемии пока что не сбавляются. «Пандемия не ослабила хватку», - говорит Байден в своём заявлении, «Появляются новые штаммы». Экономика страны очень сильно страдает. А ещё ко всем бедствиям добавляются сильные холода, не свойственные для конца февраля. К середине лета 2021 года обещаются новые вакцинации от Covid-19 по всей Америке. Планируется вакцинировать, как минимум, 300 миллионов человек. Лидер Штатов уточнил, что власти сейчас занимаются вопросами необходимых запасов препаратов от коронавируса.