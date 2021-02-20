Контроль за дачами в России усилится

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20 февраля 2021, 21:16 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В 2021 году обещаются перестановки во многих сферах. Особенно это касается цен и законов. Цены продолжат расти, и вопросов с покупкой дач это тоже коснётся.

Рост стоимости жилья ожидается уже в марте месяце. Впрочем, усилится и контроль за дачными сферами. Пользователи в сетях уже заявляют, что «расслабона не предвидится». В особенности это касается председателей дачных товариществ, на которых лежит большая ответственность. Росреестр уже разработал поправки в закон о садоводстве и огородничестве. Планируется расширение полномочий председателей огороднических и дачных товариществ. Они будут контролировать использование дачных участков.

Председатели будут должны отчитываться перед властями за поведение дачников. Если возникает какое-то нарушение, о нём обязательно нужно сообщать, и лучше делать это без промедлений. Среди нарушений выделяется использование дачи в коммерческой сфере (например, размещение на территории коммерческих объектов). За нецелевое использование дачных участков предусматривается серьёзное наказание, вплоть до изъятия земли. Оформления прав на земельные участки будет несколько упрощено. Это сделано для того, чтобы облегчить людям процесс получения земли во владение.