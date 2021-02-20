Немецкий эксперт поддержал версию об искусственном происхождении COVID-19

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20 февраля 2021, 08:47 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Уже ни для кого не новость, когда говорят об экспертах, заявляющих об искусственном происхождении коронавируса. Рукотворность этой формы жизни, вернее лучше сказать, формы смерти, признаёт уже, как минимум, половина населения Земли.

Таинственный вирус действительно ведёт себя странно, распространяется слишком быстро, формирует множество мутаций. Но дело даже не в этом. Дело скорее во внезапности его разрастания. Все факты о первых появлениях вируса на планете указывают на его рукотворное происхождение. Проще говоря, злополучный «ковид» создан руками человеческой цивилизации. К тому же вирус, как нельзя кстати, появился в Ухани, где расположена пресловутая микробиологическая лаборатория.

Недавно прошла новость о том, что немецкий физик Роланд Визендагер провёл собственное расследование причин появления COVID-19 и изучил всё досконально. Он заявил, что уверен на 99,9%, что вирус появился именно в Уханьской лаборатории и был создан едва ли не умышленно. Гамбургский университет, который знает данного профессора, при этом уточнил, что эта теория была выдвинута без «высоконаучных доказательств». Но это ещё не означает, что доказательств нет совсем, и что данную гипотезу следует списывать со счетов. О рукотворности «ковида» заявляли и до Визендагера. Возьмём в пример хотя бы Люка Монтанье, учёного с мировым именем. Поэтому, возможно в скором времени мы узнаем более интересную информацию про первые дни разрастания COVID-19.