Гондолин, величественный город Белерианда во вселенной Толкина

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20 февраля 2021, 08:07 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

История о падении великого Гондолина была первой, что зачитывал Джон Толкин перед общественностью в литературном клубе колледжа Эксетера. Это случилось ещё в 1916 году. Также Гондолин стал известен большинству людей, совсем не сведущих в мире Профессора, уже намного позднее.

В одноимённом фильме Питера Джексона «Хоббит. Нежданное путешествие» чародей Гендальф упоминал об эльфийсках клинках из Гондолина. Их нашёл Бильбо Бэггинс вместе с гномьей компанией, когда обследовали пещеру троллей. Гендальф узнали эти мечи и оценил их искусность. «Эти клинки были выкованы в Гондолине высшими эльфами», - заявил он в ответ на вопросы о происхождении оружия. К тому же, легендарный клинок Жало, которым пользовались Бильбо и Фродо Бэггинсы, так же происходил из великого города эльфов. Жало – это был меч, который начинал светиться при приближении орков или гоблинов. Его очень боялись всякие жуткие твари, так как он символизировал Мощь Перворождённых. Помимо Жала известны и другие клинки Гондолина, вроде Гламдринга, которым воспользовался Гендальф, и Орквиста, что получил во владение Торин Дубощит.

История самого Гондолина очень печальна и темна. Поначалу это был величественный город Эльфов на континенте Белерианд. Он был построен ещё Тургоном, видным эльфийским властителем времён Эпохи Древ. Гондлин представлял собой город-государство и был сокрыт от лишних глаз в долине Тумладен. Пробраться к нему было очень непросто. Город был защищён со всех сторон мощнейшими крепостными стенами. Стражи в этом месте были куда бдительнее любых эльфийских лазутчиков. Вход в это место находился у подножия гор Криссаэгрим. Он шёл вниз по руслу давно пересохшей реки. У города имелось семь огромных врат, которые были под строгой охраной гвардии Гондолинрим. Стены его были высоки и белокаменны, а оборона не знала себе равных по всему Белерианду. На стенах находились всевозможные метательные орудия, которые в любой момент были готовы отразить любую вражескую атаку. Сам же город был настолько прекрасным, что даже эльфы, привыкшие к красоте со времён Первых Дней, находили его изысканным. Гондолин славился своими фонтанами, высокими башнями, зелёными деревьями и невероятным уровнем изобилия. Прямо-таки настоящий рай. Там же находился величественный дворец Тургон, рядом с которым росли два древа – Глингал и Бельтиль, по подобию могучих Древ Амана.

Но к сожалению, всякие прекрасные города были лакомым кусочком для Моргота Бауглира, главного злодея всех времён и народов в Арде. Некогда могущественный из Валар, он стремился везде посеять хаос и разрушение. Самое интересное – это то, что Гондолин пал даже не благодаря желанию Моргота убить всё, созданное Светлыми Богами, а из-за обычной несчастной любви.Один из эльфов, сын Эола, Маэглин, был безумно влюблён в Идриль, дочь короля Тургона, властителя Гондолина. Но Идриль не отвечала взаимностью Маэглину и предпочла его смертному человеку Туору. Озлобленный эльф не простил это ни Тургону, отдавшему свою дочь за человека, ни самому Туору. Когда Маэглина захватил в плен Моргот, тот потребовал от него сдачи расположения Гондолина. Эльф же, поддавшись воле высокомерия и желанию заполучить Идриль, согласился на сотрудничество. Маэглин стал одним из первых эльфов, добровольно заключившим пакт с Тьмой. Он выдал местонахождение Гондолина Морготу, а затем вернулся в город, так и не сказав о своей измене. Когда армия Тьмы напала на великий город, то Маэглин воспользовался шансом и попытался захватить Идриль вместе с Эарендилем, ребёнком от Туора. Но Туор вовремя помешал изменнику и сбросил того с горы. Однако Гондолин спасти не удалось. Его войска были уничтожены, и многие эльфы бежали из Тумладена прочь. Король Тургон так и не сумел выжить, и пал в битве, оказавшись под градом камней.