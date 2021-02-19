Байденовцы «признались», что их кумир не слишком честно выиграл выборы?

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19 февраля 2021, 19:44 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Процесс передачи власти от Трампа к Байдену запомнится, пожалуй, на целую вечность. Америка едва не оказалась на грани полномасштабного политического кризиса. Некоторые эксперты даже пророчили Штатам гражданскую войну. Политическая нестабильность в США началась ещё летом 2020-го, а когда возник вопрос с победой одного из двух кандидатов, то ситуация создалась из рук вон выходящая. Вначале оба политика, и Трамп и Байден, схлестнулись в ожесточённых дебатах. Потом вдруг начались таинственные скачки голосов. То людям казалось, что вот-вот выиграет Трамп, то Байден вдруг взял и начал, что называется, «наступать по всем фронтам». В итоге, оказалось, что выиграл всё-таки Джо Байден. Трамп же ещё накануне утверждал про возможные фальсификации, устраиваемые его соперниками из демократов.

Недавно в сеть прошла информация, что байденисты сами признались о свершённых фальсификациях во время выборов. Многие журналисты полностью поддерживают эту теорию. Конечно сами представители Байдена официально не разгласили подробности их кампании против Трампа, но и не опровергли это дело решительно. Не так давно членами новой администрации президента США стали правозащитники и представители компании БигТех. Сегодня им предлагается занять должности во многих государственных инстанциях. В СМИ считают, что эти люди сыграли основную роль в победе их кумира из демократов. Ещё в 2019 году персоны из БигТеха планировали ряд провокаций против Дональда Трампа. Они призывали руководство соцсетей выбросить оттуда всех сторонников Республиканской партии. В 2020 году из Facebook и Twitter исчезли несколько консерваторов. Существует вероятность, что БигТех также замешан в так называемых «подставных голосах».

Сами же представители Байденовской компании не раз заявляли, что шли на любые методы, ради «свободы и демократии» в США. Вот только вопрос о демократичности таких действий до сих пор возникает в Америке. Поэтому и поныне остаётся неизвестным, выиграл ли действительно Байден выборы по-честному, или же всё-таки сжульничал при поддержке опытных людей.