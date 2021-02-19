Аномальные холода не хотят уходить из России

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19 февраля 2021, 08:41 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Ввиду аномальных морозов коммунальщики резко повышают температуру всех теплоносителей столичных сетей.

По многим данным, в ближайшее время холода не уйдут, а только прибавятся. Морозы, пришедшие в феврале, стали настоящим ударом для россиян, уже привыкших к нормальным европейским зимам и относительно тёплой погоде перед весенними днями. Подобные температуры в феврале – это поистине большая редкость для нашей страны. Создаётся невольное впечатление, что глобальное потепление и все сведения о нём – лишь обычные домыслы. На деле же в мире может наступить глобальное похолодание. Морозы, обрушившиеся на нашу планету, говорят о предпосылках к такому повороту событий.

Синоптики не спешат радовать людей и предпочитают говорить правду, какой бы грустной она ни была. Холодные температуры пока что не спадут. Также будут продолжаться снегопады, которые, несомненно, приведут к возникновению пробок. Этот февраль, пожалуй, станет одним из самых суровых для России, а может быть даже и для Европы. Температуры ночью могут опускаться аж до -27 градусов по цельсию, что само по себе – опасно. Ведь не все у нас мажутся плотными слоями защитных кремов. Особенно тяжело придётся тем, кто возвращается с работы за полночь. Судя по всему, заветное потепление настигнет нас лишь только в начале марта.