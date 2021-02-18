Безработица, или избыток дел?

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 февраля 2021, 13:47 Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист

Фото: соцсети

Чем только нас бедных не пугали. Вот и сейчас появилось новое пугало – массовая безработица, грозящая перейти в национальное бедствие. Хотя наши министры пытаются нас успокоить по этому вопросу, но ничего практически не делают – только слова!

Мне кажется, у нас в стране работы непочатый край, дел невпроворот, и вдруг безработица! Просто не верится. Не идёт ли и здесь всё от лукавого, как и во многом другом? На память приходят слова, сказанные ныне покойным академиком ещё в 1985 году: «Мы ещё работать, совсем не разучились. А вот думать… разучились. И в этом наша беда!» И эта аксиома нынче подтвердилась полностью, к сожалению, нашими руководящими структурами.

Наши правительства, начиная с самого высшего (парламента тоже) и кончая самыми низшими (городскими) отпихиваются от всего. Впервые в истории страны, а может и человеческой цивилизации вообще, в массы брошен призыв к индивидуальному выживанию любой ценой. Предельно обостряющаяся борьба за существование разобщает и разъединяет трудящихся, заставляет их искать выход в ведении примитивного натурального хозяйства.

Вся история человечества говорит о том, что выжило, стало развиваться именно потому, что человек объединялся с подобными себе, а далее все функции руководства брало на себя государство. У нас ныне государство не хочет заниматься ни чем, кроме взимания налогов и их распределением. И то не всегда ясно, в чью же пользу идёт это распределение.

Так же и в вопросах безработицы основная ставка делается на «самозанятость». Может она и станет спасательным кругом для многих, всё же не решит проблем безработицы. Надо признать, что на высшем уровне для решения проблем безработицы ничего не сделано, кроме разговоров и создания Федеральной службы занятости. Опять создана чиновная структура, а работу ищите сами. О переобучении (на кого?) разговоров много, но всё брошено на самотёк – куда нас вывезет кривая.

А кривая ползёт к отметке «Буря», и безработица может явиться тем катализатором, которая ускорит, а может и вызовет этот процесс. Нынешнее правительство, состоящее из политиков - дилетантов, книжных людей (из института сразу в правительство), отвлекаясь от реальной расстановки социальных сил, мыслит глобальными отвлечёнными категориями. К тому же у него полностью отсутствует политическая дальновидность, не только экономическая.

Мне скажут, кто я такой, что критикую правительство? Вот то-то и обидно, что я рядовой гражданин чувствую, что приближается беда, и с безработицей, в том числе, а наше руководство во главе с Президентами кричит «Виват, Россия!», и пытается уверить нас, что всё хорошо и всё плохое позади! За чем, так?!

И всё же мне кажется, что безработицы можно избежать, по крайней мере, массовой, скрытая она есть всегда. И первое непременное условие, чтобы правительство занялось не декоративной, а организаторской деятельностью.

Безработица в нашей стране по логике вещей должна была бы начаться с управленческого аппарата, раздутого до неимоверности, несколько раз сокращающегося, но как в той притче, вновь разрастающегося. «На сухом дереве сидела стая воронья. Подошёл мужик к дереву, грохнул по нему дубиной – вороньё слетело. Когда мужик отошёл от дерева, стая воронья вновь расселось по ветвям, но она стала ещё больше за счёт прилетевших в неё новых ворон». Российский госаппарат сейчас стал вдвое больше бывшего Союзного. Но парадокс, первыми безработными становятся рабочие, и что удивительно, материальных отраслей. А это значит спад производства, проедание всех капиталов и неминуемый крах.

Так что как не верти, как не ругай народ, не кляни его менталитет и прочее, а виновата во всём голова… правительство и парламент. Организаторской работы с их стороны не было, и нет, одна борьба за власть. Вот и в нынешней обстановке рядовому человеку никак не понять, почему должна быть непременно безработица, когда кругом столько дел - в одной Москве столько грязи, ведь кто-то должен её убирать? Да и в такой огромной стране где-то избыток рабочей силы, но мы до этого только и слышали о нехватке таковой. Вот и встаёт вопрос не столько о безработице, сколько об организаторской работе. Как говорится «думать надо, а не трясти!». Но кому положено думать, не хотят напрягать мозги. Отсюда и всё наше нынешнее, а больше будущее состояние. Вот и трясут нас каждый день – то новые налоги, то отъём ранее данных льгот, то неконтролируемый рост цен… Какая там стабильность, когда, вставая каждое утро, думаешь: «А что сегодня нового придумали наши правители? Какие новые поправки во вчера принятые Законы?» Господа, когда же вы угомонитесь, если не умеете думать и работать?!