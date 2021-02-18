Коронавирус убил уже почти два с половиной миллиона человек

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18 февраля 2021, 12:28 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Несмотря на все должные меры борьбы, коронавирус пока ещё остаётся глобальной проблемой для всего человечества.

Он всё ещё продолжает заражать население планеты. Единственное, что радует всех людей на Земле, так это то, что хотя бы темпы распространения начинают сбавляться. На сегодня в мире заражено уже более 110 миллионов человек (точная цифра – 110 454 124). Количество выздоровевших и полностью оправившихся от инфекции тоже растёт, и их уже 81 039 527. Общее число умерших приближается к отметке в 2 с половиной миллиона. Сейчас их уже 2 миллиона и 441 820 человек. В основном, это пожилые люди, инвалиды, обладатели побочных заболеваний и те, у кого слабый иммунитет.

На первом месте по количеству заражённых по-прежнему стоят Соединённые Штаты. Там ситуация по-прежнему нестабильная. Люди в этой стране не всегда соблюдают должные меры предосторожности, а многие вообще предпочитают игнорировать карантин. Второе – занимает Индия, где скорость распространения «ковида» повышается благодаря низкому уровню жизни. На третьем идёт Бразилия, в которой тоже с уровнем жизни не всё хорошо, но правительство по крайней мере помогает населению. На четвёртом же идёт Россия, где темпы распространения вируса уже начинают сбавляться и близится конец эпидемии.