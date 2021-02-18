Что на Дальнем Хараде во вселенной Джона Толкина

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18 февраля 2021, 06:46 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Дальний Харад…. Земли нескончаемой жары и вечного палящего Солнца. Именно оттуда в Гондор пришли мумакилы вместе с воинством харадрим, примкнувшим к Саурону Гортхауру и его тёмному королевству Мордор. Помните гигантских доисторических слонов из «Властелина колец», рост которых составляет едва ли не 20 с лишним метров? Впервые они появились ещё в «Двух крепостях», а уже в «Возвращении короля» начали активно растаптывать тех, кто отказывался постичь волю Саурона. Так вот, разговор сейчас пойдёт о том, откуда же пришли эти ужасные и яростные создания. Эти слоны – далеко не вымысел Питера Джексона, а самый настоящий канон оригинальной вселенной.

Во вселенной Толкина существовало множество материков, а не только одно Средиземье. Планета под названием Арда состоит сразу из нескольких крупных континентов. Основные события «Властелина колец» и других произведений происходят лишь на одном клочке суши. Но есть ещё и другие материки, такие как Харад, Тёмные Земли, Новые Земли и Земля Солнца. Континент Аман лучше не относить к Арде, так как он находится за пределами известной реальности. Что до Харада, то это вовсе не отдельная страна, а целый континент, знаменитый своим тропическим и суровым климатом. В этих владениях, в прямом смысле, не бывает зимы. От того люди там имеют смуглые оттенки кожи. Напомним, что сами харадримы, обитатели этих земель, очень похожи на арабов, индийцев и отчасти африканцев. Жители Харада почти всегда присягали не верность Саурону и его чёрному королевству, но были, конечно, и исключения.

Харад можно отчётливо разглядеть на одобренных каноном картах Арды. Мумакилы, то есть громадные слоноподобные монстры, происходят из земель Дальнего Харада, а они находятся слишком далеко даже от Харадской пустыни. На самом континенте очень много разных царств и королевств. Королевство Дальнего Харада находится почти на самом краю материка. Не удивительно, что даже в Гондоре о нём знают очень мало. Мумакилы в тех землях считаются основным видом ездовых животных. Помимо них там водятся и другие очень опасные создания. Профессор Толкин не акцентировал внимание на событиях, происходящих в землях Дальнего Харада. Да и описания этих владений у него присутствуют лишь в эпизодах. Известно также, что в Дальнем Хараде обитали некие полутролли. Это были всё-таки люди, но они обладали слишком буйным и необузданным нравом, а также отличались высотой, поэтому их нередко приравнивали к другому виду. Эти громадные трёхметровые бугаи тоже участвовали в Войне Кольца и сражались на стороне Мордора.

Больше о Дальнем Хараде ничего не известно из каноничных источников. Однако в последние годы появилась масса фанатов вселенной, которая сразу же начала придумывать всевозможные истории. Можно взять в пример загадочное королевство Киран, упомянутое в компьютерных играх по сеттингу. Там же есть информация о неком колдуне Джи Индуре, прозванном Смертельным Рассветом. Он являлся законным правителем Кирана. Как поговаривают фанатские хроники, этот шейх был вынужден бежать из Дальнего Харада в земли Истланда из-за случившейся гражданской войны. В Истланде он сколотил себе неплохую армию из верных друзей. К тому же он заключил договор с Сауроном и его чёрными нуменорцами. Тайный пакт позволил ему заполучить одно из Колец власти. С помощью Кольца он вернулся в Киран и быстро захватил его. Люди Дальнего Харада оказались полностью порабощены Джи Индуром и были вынуждены склониться перед Сауроном. Впоследствии, Джи Индур превратился в одного из назгулв (улайри) и стал Призраком Кольца.