Увольнение из-за «ошибочного мнения». В США многие журналисты боятся потерять работу из-за собственной точки зрения

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 февраля 2021, 22:09 Александр Крохмаль, Журналист

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Дискриминация и давление – это всегда плохо. Казалось бы, в Соединённых Штатах эти слова и вовсе не должны существовать. Недаром ведь Штаты считаются одной из самых демократических стран мира. Демократия – есть всё. И об этих американских принципах не раз говорили известные аналитики. Однако в последнее время с так называемой свободой мнения в Америке не так-то всё и гладко. Особенный «бум» обвинений начался после мятежей, устроенных радикалами из организации «Black Lives Matter» в прошлом году. В 2020-м против Трампа поднялись практически все радикалы и экстремисты, которые только есть. Убийство преступника и наркомана Джорджа Флойда признали полицейской агрессией. Самого же Флойда едва ли не причислили к лику святых и не поставили его в ряд с самим Иисусом Христом. То, что случилось в США в прошлом году – это действительно за гранью добра и зла. И отголоски того кошмара проходят до сих пор по многим организациям прессы.

В декабре 2020-го был проведён специальный опрос на свободу слова и мнения в издании The New York Times. В результате было выяснено, что 49% сотрудников компании не считают, что там есть свобода слова и мнения. Почти половина людей готова поставить под сомнение вопросы о демократии в данной организации. Буквально недавно, в этом месяце из компании уволился настоящий ветеран и известнейший научный журналист в США. Имя ему – Дональд Макнил. Уволился он «по собственному желанию», и кавычки здесь выставлены неспроста. Макнил ещё в 2002 году стал победителем в номинации «Международной репортёр» от Национальной ассоциации американских темнокожих журналистов. Ветеран уволился…. Точнее был изгнан из компании, благодаря своим отрицаниям превосходства белой расы и критику нынешней афроамериканской молодёжи. Публичное покаяние его тоже не спасло. И если уж таких плодовитых авторов увольняют, то что уж говорить про самых обычных сотрудников!

Впрочем, в июле прошлого года тоже случилось нечто подобное, и тоже в New York Times. Редактор организации Джеймс Беннет допустил к публикации призыв сенатора от Арканзаса Тома Коттона. Сенатор призывал власти к силовому подавлению мятежей, устроенных радикальными группировками. Тогда как раз и случился настоящий радикальный бум, приведший к ожесточённым столкновениям на улицах Америки. Афроамериканцы, работавшие в NYT, посчитали, что Коттон призывает к борьбе со всеми темнокожими. Как они сами заявили, «это прямая угроза в адрес любого афроамериканца». На Беннета и его публикацию свалили все грехи, которые только есть. И в итоге, редактору пришлось написать то самое заявление об «уходе по собственному желанию». Потом компанию покинули ещё несколько человек, включая знаменитую журналистку Барри Вайс. Сама Вайс упоминала, что в её адрес в компании не раз звучали оскорбления. Радикалы называли её «белой нацисткой», но руководство постоянно закрывало глаза на эти конфликты.

Недавно также прошли сведения об угрозах со стороны экстремистов по отношению к адвокату Майку ван-дер Вину, активному стороннику Трампа. Окно его дома было разбито, а рядом вандалы оставили надпись, звучавшую как «предатель». В интернете ван-дер Вин получил более 100 угроз физической расправы над ним и его семьёй. Радикалы снова ушли от ответа. Некоторые даже считают, что они не сделали ничего плохого. В последнее время в США действительно творится что-то непонятное для человеческого разума. Эксперты надеются на то, что в этом разберётся новый президент, ставленник демократов. Однако пока что ситуация как была, так и остаётся очень напряжённой. И это касается не только журналистики, но и вообще всех сфер жизни американцев. «Black Lives Matter» всё так же распространяют своё влияние в интернете и во многих сообществах. Эта организация по-прежнему не причислена к экстремистским и террористическим. Хотя она при этом является реальной угрозой для Соединённых Штатов.