Напряжённость между США и Китаем на фоне коронавируса пока сохраняется

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 февраля 2021, 12:24 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: соцсети

Ещё ранее в издании Wall Street Journal было опубликовано, что власти КНР отказались предоставлять экспертам из ВОЗ всю необходимую информацию о первых случаях распространения «ковида». Хотя при этом, эпидемиологи из ВОЗ рассказали совершенно другое – то, что им удалось установить хорошее партнёрство с правительством Поднебесной. Пекин надеется на мирное урегулирование напряжённости, возникшей с Соединёнными Штатами ввиду коронавирусной пандемии.

Напомним, что ещё в прошлом году бывший президент Трамп обвинял китайские власти в умышленном сокрытии фактов об утечке вируса из Уханьской лаборатории. Большая часть американцев посчитала, что «ковид» был выведен рукотворно.

В любом случае, напряжённость между обеими сверхдержавами пока ещё сохраняется и даже не думает сбавляться. Новый президент Байден продолжает политику своего предшественника по поводу КНР. Обвинения в укрывательстве правды по-прежнему идут с американской стороны. Китай же, в свою очередь, заявляет, что не желает никакой вражды с США и планирует мирно разрешить эти вопросы. Но всё же руководство Си Цзиньпина не раскрывает миру фактов о причинах появления коронавируса. Вопрос происхождения Covid-19 приравнивается к государственной тайне КНР. Эксперты из ВОЗ, как и все мировые учёные, находятся в неведении и строят разные предположения. А болезнь, между тем, всё так же распространяется по планете и заражает миллионы людей.