Эксперты не ожидают серьёзных последствий от извержения Этны​

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17 февраля 2021, 07:56 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В последние часы в СМИ то и дело появляется информация об извержении знаменитого вулкана Этна в Сицилии.

В воздух уже было выброшено обильное количество пепла и дыма. Из-за этого аэропорт в Катании временно приостановил свою работу. На данный момент Этна всё ещё в активном состоянии, и извержение продолжается. Гигантские столбы дыма действительно выглядят устрашающе. Но всё же геофизики советуют людям не паниковать. Вулканологи отмечают, что данное извержение совсем не опасно для всех окрестных городов. Хотя по другим данным, в городах, близких к территории Этне, уже начинается беспокойство.

Те, кто предпочитает не бояться никаких стихийных бедствий, активно занимаются фотографированием извержения и съёмкой видеоматериалов. Интернет и соцсети уже буквально отовсюду наполнены всевозможными фото и видео. У любителей острых ощущений подобное зрелище вызывает бурю восхищения. Как уже упоминалось, вулканологи считают извержения не опасным, но при этом делают акцент на слово «пока». Всем известно, что в этом году планета ведёт себя крайне неестественно, и человечество всё время сталкивается со всевозможными стихиями, вроде тех же землетрясений. Так что пока действительно неизвестно, к чему именно приведёт извержение Этны, которые случилось очень внезапно для жителей Италии.