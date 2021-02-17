Коронавирус не отступает в США, а тайна происхождения до сих пор не выяснена

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 февраля 2021, 00:16 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Коронавирус пока что не отступает из Соединённых Штатов и продолжает заражать население. На сегодня там зафиксировано 28 349 119 инфицированных. 18 411 670 человек успешно вылечились от заразы. Между тем, количество умерших скоро достигнет отметки в пол миллиона (на сегодня – 498 930).

Погибшие – это в основном пожилые люди, инвалиды, обладатели побочных заболеваний и те, у кого слабый иммунитет. В целом, США уже не переживают страшный кризис наподобие прошлого года. Но всё же вирус ещё активен и продолжает распространение. В сутки по-прежнему заражается куда более 50 000 человек. Правительство вместе с медиками всеми силами противостоит «уханьской пробирке». Многие надеются, что вирус будет побеждён уже в середине этого года.

Власти же очень обеспокоены ореолом таинственности вокруг коронавирусного происхождения. Более года КНР так и не раскрывает заветный секрет общественности. Несмотря на все попытки ВОЗ договориться с учёными и экспертами из Поднебесной, руководство Си Цзиньпина всё так же держит в тайне вопрос появления вируса. Многие люди на нашей планете склоняются к мнению искусственного происхождения. Эксперты и аналитики не раз упоминали про Уханьскую вирусную лабораторию. Также учёными уже не признаётся широко теория о прямом попадании «ковида» от летучих мышей. Более того, установить источника коронавируса среди животных в Ухани - не удалось вообще.