Аномальные холода и снегопады привели к большим пробкам в Москве

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16 февраля 2021, 21:36 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

10 баллов по Яндекс статистике – это уже норма для Москвы. Все эти дни Россию буквально с «головы до ног» накрыли суровые циклоны, приведшие к выпадению серьёзных осадок.

Снегопады и холода вызвали целую серию заторов, как в самой столице, так и в её окрестностях. Пробки величиной в 9-10 баллов наблюдались даже в прошедшие выходные дни. Заторы возникают практически по всем крупным улицам города. Снег, между тем, продолжает идти полным ходом и засыпать столицу. Дворники и сотрудники городских служб работают, не покладая рук. Дороги очищаются по мере возможностей. Но всё же аномалия не желает прекращаться. Несмотря на все меры противодействия, снегопады всё так же засыпают столицу, превращая её улицы в непроходимые местности.

Люди вынуждены простаивать в многокилометровых пробках долгие часы. Заторы фиксируются даже в окрестностях Москвы. Они возникают с удвоенной силой в местах въезда на территорию столицы. Особенно тяжёлая ситуация на мостах, между светофорами на улицах и перекрёстках. Также наблюдается уплотнение движения по всему МКАДу и других крупных трассах города. Многие эксперты советуют пока что воздержаться от автомобильных поездок и воспользоваться метрополитеном. В противном случае, это может привести к риску простаивания многих часов на одной местности. К тому же пробки нередко приводят к появлению водителей, которые даже пытаются нарушить закон, лишь бы быстрее добраться до пункта назначения. Подобные явления очень часто провоцируют ДТП.