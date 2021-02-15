Финансово-ковидные страдания

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 февраля 2021, 13:41 Александр ГРИГОРЬЕВ

Фото: соцсети

Реальные располагаемые доходы россиян во время так называемой «пандемии» закономерно рухнули. По данным Росстата, на 3,5% только за 2020 год. А если взять самый благополучный в постсоветской истории 2013-ый, то в сравнении с ним мы стали беднее: по официальным данным, на 10,6%, по оценкам не ангажированных экономистов процентов на 15-20. И свет в конце тоннеля бедности не горит.

Если в Российской империи самым благополучным был предвоенный 1913 год, то в империи новороссийской эквивалентом стал 2013. Сравнивать столетний разрыв, конечно, бессмысленно, но есть одна общая черта: крайне привлекательная для российского экспорта внешнеторговая ситуация. В прошлом столетии росли цены на пеньку и пшеницу, в столетии нынешнем дорожали нефть и газ. Государство получало больше золотых дукатов от продажи сырья, понемногу делясь с теми, кто это сырье производил. Но в 1914 грянула первая мировая, в 2014 – Крым с помощью «вежливых людей» вернулся домой, чего цивилизованный мир простить не смог. И сидящей на экспортной игле империи стало нездоровиться.

В первую очередь это отразилось на людях. Если в 2014 году Росстат изыскал 16,3 миллиона бедных россиян (11,3%), то в 2015 их стало 19,6 миллиона. Затем несколько лет численность бедняков статистически «плавала»: 2017 – 18,9 млн., 2019 – 18,1 млн.

- Все кто имеет доходы ниже прожиточного минимума, живут в абсолютной монетарной бедности. Таковых было в 2019 году 12,8 процента россиян. И 13,2 – за первое полугодие года 20-ого. 19,4 миллиона человек! Но поскольку на прожиточный минимум можно только (и то, залезая в долги!) выжить некоторую часть этого месяца, мы при своих расчетах низкого потребления относим к этой группе и тех, кто не имеет доход до 2–х региональных прожиточных минимумов. Это еще 28,4 процента нашего населения или 41,7 миллиона. То есть всего в стране 61,1 миллиона дорогих россиян еле сводят концы с концами. Какие уж тут покупки?! Какие детишки?! – подсчитал заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН профессор Вячеслав Бобков.

Ещё раз повторим: 61,1 миллиона человек, почти половина страны, частью недоедает, чтобы купить ребенку шоколадное яйцо, частью просто недоедает! Для справки: Россия занимает 50-е место в мире по размеру минимальной зарплаты и 1-е место по числу миллиардеров, отнесенному к ВВП. У нас их больше в 2,5 раза, чем в США, в 3 раза, чем в Европе и в 10 раз, чем в Японии.

Ситуация с падением доходов, видимо, беспокоит не только тех, у кого эти доходы сокращаются, но и власти. И даже Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал: «Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году». При этом он отметил, что «ведется работа» по выходу из этой ситуации. Какая конкретно работа ведется, Песков не сказал, а журналисты не спросили. А жаль, так как в нашей модели экономики рост доходов, по мнению подавляющего большинства экономистов, возможен только при росте цен на экспортные энергоносители: нефть, газ, уголь и прочее. А таких тенденций пока не наблюдается.

По мнению экономиста Михаила Дмитриева, по самому оптимистичному сценарию, наши доходы вернутся к уровню 2013 года только лет через десять. А есть еще сценарий реалистичный: возврат к этим показателям через 15-17 лет при отсутствии внешних и внутренних шоков. И самый неприятный, который в готовящемся докладе планирует озвучить Всемирный банк – более 30 миллионов жителей нашей страны, живущих в абсолютной бедности к 2030 году.

В мае 2018 года борьба с бедностью была провозглашена одной из национальных целей. Планировалось ее, проклятую, сократить к сакральному 2024 году до 6,6%. Но, поняв бесперспективность задуманного, президент сам тихонечко отложил ее до 2030 года. А тогда, как говорил Хаджа Насреддин, «либо ишак, либо шах»…