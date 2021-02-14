В Черногории надеются летом принимать туристов без ограничений, но до победы над эпидемией пока далеко

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14 февраля 2021, 19:39 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Черногория на сегодня является одной из стран, которая практически преодолела коронавирусный кризис. Вполне вероятно, что уж с лета начнётся новая эпоха туризма, но это произойдёт только, если вирус действительно отступит, и на этот раз полностью.

Пока что злополучный «ковид» всё ещё продолжает существовать в Черногории. По последним данным там заражено более 10% населения (общее число людей в стране – примерно 600000).

Количество инфицированных на сегодня достигает отметки в 68 476. 58 927 человек при этом успешно вылечились от инфекции и чувствуют себя вполне неплохо. К сожалению, за всю пандемию не обошлось без жертв. От осложнений умерло 882 человека, среди которых много глубоких стариков. Лекарственный институт Черногории разрешил поставки российской вакцины от коронавируса на территорию государства. Но всё же массовая вакцинации в стране пока не проводится.

Местные жители всеми силами надеются на то, что уже к середине год коронавирус отступит не только из Балканских стран, но и из всего мира тоже. Что до происхождения вируса, то многие черногорцы уверены в том, что «зловредную химеру» изобрели люди. До сих пор сохраняются те, кто винят во всём Америку, которая в 90-х годах поддержала Косово в борьбе с Югославией. Именно это и находит отголоски даже сейчас. В гипотезу о природном происхождении Covid-19 там верят далеко не все.