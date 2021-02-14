Стратегия и тактика вероломства

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14 февраля 2021, 20:36 Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист

Фото: cоцсети

Приближается трагический юбилей – 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Уже давно идёт фальсификация этого периода истории. Определённые круги на Западе пытаются объявить СССР виновником всех бед.

Цель этого ясна. Это подрыв авторитета страны-победительницы, Советских Вооружённых Сил, дискредитация результатов и итогов войны, оскорбление памяти погибших и ещё оставшихся её участников. К сожалению, в немалой степени ведению этой кампании способствует клевета на нашу историю в целом, в том числе и на политику СССР в предвоенный период, определённых средств информации и доморощенных «демократов – либералов».

Для восстановления истины надо вспомнить обстановку, которая складывалась в Европе накануне и в начале Великой Отечественной войны. Все нюансы невозможно разобрать в одной небольшой статье. Остановимся лишь на одном – Кто развязал войну?

Всё началось в 1933 г. в Риме подписанием «Пакта четырёх» представителями Англии, Франции, Германии и Италии в целях создания общего антисоветского блока, который положил начало политике умиротворения фашистских агрессоров.

Свои гегемонистские устремления Гитлер уже цинично подтвердил 11 августа 1939 г. в беседе с верховным комиссаром Лиги Наций в «вольном городе» Данциге К. Бургардтом, которая состоялась в его резиденции Берхоф (Южная Бавария) - «Всё, что я предпринимаю, направлено против России. Если Запад так глуп и слеп, что не может этого понять, я буду вынужден договориться с русскими. Затем я ударю по Западу и после его поражения объединёнными силами обрушусь против Советского Союза. Мне нужна Украина…»

Далее был Мюнхенский сговор, захват Чехословакии, а с первого сентября по пятое октября 1939 г. германские войска нанесли поражение польским войскам и оккупировали Польшу.

В это время в Москве с апреля по август 1939 г. проходили англо-франко-советские переговоры, которые никаких результатов не принесли.

В такой обстановке СССР, пытаясь обезопасить себя, вынужден был принять предложение Германии о заключении Пакта о ненападении, который был подписан 23 августа 1939 г. в Москве, о котором сегодня столько шума.

Но мало кто сегодня вспоминает, что в конце июля 1939 г. в Лондоне проходили тайные англо-германские переговоры на основе глобальной программы разрешения англо-немецких противоречий. Программа предусматривала заключение пакта о ненападении и невмешательстве в дела друг друга, ограничении вооружений на море, суше и воздухе и возвращении Германии колоний. Было предложено также содействие экономике и финансам Германии, и признать Восточную и Юго-Восточную Европу сферой интересов Германии. Речь шла и о разделе мировых экономических рынков, таких как Китай, Британская империя, Советский Союз.

Пакт Молотова-Риббентропа просто детский лепет по сравнению с этим пактом. Если бы он состоялся, это было бы фактическим разделом мировых сфер влияния, а не только части европейских. Но кого-то из участников этих переговоров что-то не устроило и он, слава Богу, не состоялся. Не состоялось объединение британского льва с германским орлом. Взрывоопасный альянс.

Обо всём этом необходимо вспомнить потому, что сегодня в представлении многих людей, особенно молодых «обработанных» СМИ, предвоенный Запад приобрёл ореол «нравственной» силы, якобы противостоящей фашистской агрессии. Но, как сказал мне один англичанин – Королевство умеет хранить свои тайны!

При попустительстве ведущих государств Германия захватила и оккупировала многие страны, подчинила экономику и нейтральной Европы, и все их ресурсы поставила на реализацию плана «Барбаросса».

Вооружённые силы фашистской Германии к моменту нападения на СССР представляли самую мощную военную группировку, когда-либо создававшуюся крупными державами мира.

Как известно, фашистская Германия и её союзники 22 июня 1941 г. осуществили нападение на Советский Союз, вероломно нарушив Пакт о ненападении, заключённый между Германией и СССР 23 августа 1939 года.

Реакционные круги западных стран дождались нападения Германии на Советский Союз, но вместе с этим к ним пришло осознание того, что их будущее существование зависит от схватки этих двух держав.

Сближение СССР и Германии в то время ныне оценивается Западом и нашими либералами как аморальная акция со стороны Советского Союза. А разве стремление западных стран руками Гитлера уничтожить СССР было моральным?

Знали ли в Союзе о закулисных переговорах западных стран с Гитлером и о готовящемся нападении на нашу страну, это уже другая большая тема.

Но отмечая трагический 80-ти летний юбилей со дня начала Великой Отечественной войны, мы не должны забывать исторический опыт и делать выводы. Нынешняя действительность свидетельствует о том, что империалистические истоки агрессии и войн не исчезли, «позиция силы» остаётся доминирующей во внешней и военной политике ведущих «демократических» государств, прежде всего США. Гарантий необратимых позитивных сдвигов на международной арене пока нет. С этих позиций укрепление обороноспособности страны остаётся важнейшей задачей государства.