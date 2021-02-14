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Аргументы Недели Мнение 13+

Стратегия и тактика вероломства

, 20:36

Стратегия и тактика вероломства
Фото: cоцсети

Приближается трагический юбилей – 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Уже давно идёт фальсификация этого периода истории. Определённые круги на Западе пытаются объявить СССР виновником всех бед.

Стратегия и тактика вероломства

Цель этого ясна. Это подрыв авторитета страны-победительницы, Советских Вооружённых Сил, дискредитация результатов и итогов войны, оскорбление памяти погибших и ещё оставшихся её участников. К сожалению, в немалой степени ведению этой кампании способствует клевета на нашу историю в целом, в том числе и на политику СССР в предвоенный период, определённых средств информации и доморощенных «демократов – либералов».

Стратегия и тактика вероломства

Для восстановления истины надо вспомнить обстановку, которая складывалась в Европе накануне и в начале Великой Отечественной войны. Все нюансы невозможно разобрать в одной небольшой статье. Остановимся лишь на одном – Кто развязал войну?

Всё началось в 1933 г. в Риме подписанием «Пакта четырёх» представителями Англии, Франции, Германии и Италии в целях создания общего антисоветского блока, который положил начало политике умиротворения фашистских агрессоров.

Стратегия и тактика вероломства

Свои гегемонистские устремления Гитлер уже цинично подтвердил 11 августа 1939 г. в беседе с верховным комиссаром Лиги Наций в «вольном городе» Данциге К. Бургардтом, которая состоялась в его резиденции Берхоф (Южная Бавария) - «Всё, что я предпринимаю, направлено против России. Если Запад так глуп и слеп, что не может этого понять, я буду вынужден договориться с русскими. Затем я ударю по Западу и после его поражения объединёнными силами обрушусь против Советского Союза. Мне нужна Украина…»

Далее был Мюнхенский сговор, захват Чехословакии, а с первого сентября по пятое октября 1939 г. германские войска нанесли поражение польским войскам и оккупировали Польшу.

Стратегия и тактика вероломства

В это время в Москве с апреля по август 1939 г. проходили англо-франко-советские переговоры, которые никаких результатов не принесли.

В такой обстановке СССР, пытаясь обезопасить себя, вынужден был принять предложение Германии о заключении Пакта о ненападении, который был подписан 23 августа 1939 г. в Москве, о котором сегодня столько шума.

Стратегия и тактика вероломства

Но мало кто сегодня вспоминает, что в конце июля 1939 г. в Лондоне проходили тайные англо-германские переговоры на основе глобальной программы разрешения англо-немецких противоречий. Программа предусматривала заключение пакта о ненападении и невмешательстве в дела друг друга, ограничении вооружений на море, суше и воздухе и возвращении Германии колоний. Было предложено также содействие экономике и финансам Германии, и признать Восточную и Юго-Восточную Европу сферой интересов Германии. Речь шла и о разделе мировых экономических рынков, таких как Китай, Британская империя, Советский Союз.

Стратегия и тактика вероломства

Пакт Молотова-Риббентропа просто детский лепет по сравнению с этим пактом. Если бы он состоялся, это было бы фактическим разделом мировых сфер влияния, а не только части европейских. Но кого-то из участников этих переговоров что-то не устроило и он, слава Богу, не состоялся. Не состоялось объединение британского льва с германским орлом. Взрывоопасный альянс.

Обо всём этом необходимо вспомнить потому, что сегодня в представлении многих людей, особенно молодых «обработанных» СМИ, предвоенный Запад приобрёл ореол «нравственной» силы, якобы противостоящей фашистской агрессии. Но, как сказал мне один англичанин – Королевство умеет хранить свои тайны!

Стратегия и тактика вероломства

При попустительстве ведущих государств Германия захватила и оккупировала многие страны, подчинила экономику и нейтральной Европы, и все их ресурсы поставила на реализацию плана «Барбаросса».

Вооружённые силы фашистской Германии к моменту нападения на СССР представляли самую мощную военную группировку, когда-либо создававшуюся крупными державами мира.

Как известно, фашистская Германия и её союзники 22 июня 1941 г. осуществили нападение на Советский Союз, вероломно нарушив Пакт о ненападении, заключённый между Германией и СССР 23 августа 1939 года.

Стратегия и тактика вероломства

Реакционные круги западных стран дождались нападения Германии на Советский Союз, но вместе с этим к ним пришло осознание того, что их будущее существование зависит от схватки этих двух держав.

Сближение СССР и Германии в то время ныне оценивается Западом и нашими либералами как аморальная акция со стороны Советского Союза. А разве стремление западных стран руками Гитлера уничтожить СССР было моральным?

Стратегия и тактика вероломства

Знали ли в Союзе о закулисных переговорах западных стран с Гитлером и о готовящемся нападении на нашу страну, это уже другая большая тема.

Но отмечая трагический 80-ти летний юбилей со дня начала Великой Отечественной войны, мы не должны забывать исторический опыт и делать выводы. Нынешняя действительность свидетельствует о том, что империалистические истоки агрессии и войн не исчезли, «позиция силы» остаётся доминирующей во внешней и военной политике ведущих «демократических» государств, прежде всего США. Гарантий необратимых позитивных сдвигов на международной арене пока нет. С этих позиций укрепление обороноспособности страны остаётся важнейшей задачей государства.

Стратегия и тактика вероломства

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