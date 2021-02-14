Планета трещит по швам? Сразу несколько землетрясений случились всего за 2 дня

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14 февраля 2021, 14:48 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

С конца 12 февраля по сегодняшний день всю планету буквально «распирает». Сразу несколько землетрясений произошло во всём мире за каких-то пару суток.

В конце 12 февраля этого года сообщалось о землетрясении у берегов Индонезии магнитудой в 4.7 баллов. Очаг находился на глубине 16 километров. Затем удар прошёлся по Японии. В стране Восходящего Солнца были зафиксированы сильнейшие с 2011 года толчки. Всё случилось в районе Фукусимы, как и десять лет назад. Число пострадавших в японском землетрясении уже достигло 150 человек. О погибших пока нет сведений. Есть вероятность, что прошедшее землетрясение в Японии куда серьёзнее, чем то, что было ранее. Правительство страны даже задействовало силы обороны для помощи населению. Премьер-министр Суга считает, что в ближайшие дни возможны новые толчки магнитудой до 6 баллов. Сегодня, 14 февраля, в районе Фукусимы было зарегистрировано новое землетрясение. Угрозы цунами пока не объявляли.

Помимо этого, толчки произошли и в Армении, совсем недалёкой от России. 13 февраля сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой в 6 баллов. На территории Еревана толчки составляли от 5 до 6 баллов, а в окрестностях – до 3-4. Глава правительства Никол Пашинян объявил о том, что почти никто не пострадал, и разрушения замечены не были. Но всё же во многих домах и квартирах Еревана появились трещины. Мобильная связь постоянно прерывается. Некоторые были вынуждены обратиться в больницы с ушибами и ссадинами. Власти так же не исключают повторных толчков в ближайшее время. По всему миру создаётся очень нестабильная ситуация. Подобное количество землетрясений за пару суток – очень большая редкость.