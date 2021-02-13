Моргомир – один из Девяти Назгулов во вселенной «Властелин Колец»

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 февраля 2021, 21:10 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

На самом деле имён у Назгулов во вселенной Толкина не существовало. Исключение составлял лишь Кхамул, лорд-комендант Дол Гулдура, упоминаемый Профессором. Имена остальных Владык Кольца появились уже в компьютерных играх, созданных на основе Средиземских хроник. Был там такой персонаж, знакомый по имени Моргомир. В одноимённой игре «Battle for Middle-Earth 2» он появлялся вначале, как Назгул в капюшоне, а в дополнении с Ангмарскими войнами уже, как бледнокожий человек в доспехах. В итоге, поначалу многие думали, что оба Моргомира отличаются, так как один из них был призраком, а второй вроде бы живым. Однако всё здесь не так просто. На самом деле Моргомир в Ангмарской войне и Моргомир из оригинальной игры – один и тот же персонаж. Более того, имя Моргомира было специально придумано последователями Толкина и сценаристами из компании Electronic Arts.

Кто же такой был этот персонаж? В общей хронологии дополнения к игре Battle for Middle Earth 2 ясно сказано, что это так называемый лейтенант Карн Дума, столицы Ангмара. Он являлся правой рукой Королч-чародея и фактически кастеляном Чёрной крепости на севере Средиземья. Моргомир руководил многими военными операциями Ангмара. Именно он вместе с верными бойцами исследовал леса Кардолана, пытаясь найти осколки палантира, древнего «видящего устройства». Моргомир из Ангмарской войны действительно напоминал по внешности человека, длинноволосого воина, немного похожего на принца Артеса из вселенной «Warcraft». Но при этом, смертным он уже не являлся. Моргомир, что был вместе с Ангмарским королём, уже тогда представлял собой Назгула, причём третьего по силе. Первым же являлся сам Король-чародей, второй – лордом Кхамулом с Востока, ну а третьим соответственно – Моргомир.

Начиналась жизнь этого персонажа весьма удачно. По одной из версии, он жил ещё в далёком королевстве Нуменор. Верховные короли проводили колонизацию окрестных материков. Моргомир был поставлен вице-королём в одной из нуменорских провинций, имевшей название Ниссилмалдар. Он также являлся учеником великого короля Нуменора Тар-Кириатана Корабела. Он был советником государя по колонизации и покорению Средиземья. Когда Моргомир встретился с Сауроном, то получил от него в подарок Кольцо Власти и стал отныне служить Тьме. Данная версия также рассказывает о том, что Король-Чародей – это и есть Тар-Кириатан из Нуменора. Посему становится понятной причина невероятной преданности Моргомира Королю-чародею из Ангмара. После становления Тар-Кириатана, как главы Назгулов, Моргомир становится третьим по силе в Великой Девятке.

Моргомир участвовал и в Войне Кольца. После того, как Ангмар был разгромлен, назгул отступил в Мордор, где вместе со своими хозяевами готовился к войне с королевством Гондор. Моргомир был в составе армии Короля-чародея при осаде Минас Итиля, который впоследствии превратился в Минас Моргул. Пособник Саурона несколько раз осаждал Пеларгир, один из крупнейших гондорских портов. Моряки отважно сражались с его исчадиями и всякий раз выходили победителями. Когда у Фродо Бэггинса из Шира было обнаружено Кольцо, Моргомир явился туда вместе с остальными соратниками. Именно он был тем, кто пригрозил Фродо страшной кончиной. Погиб Моргомир уже после уничтожения Кольца. Как и другие Призраки, он полностью развоплотился и более никогда не возвращался в Средиземье. Однако не стоит воспринимать данную историю, как канон Толкина. Сам Профессор никогда не упоминал имя Моргомира, и возможно даже не думал об его истории.