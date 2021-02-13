Враг не дремлет: кнопочный режим Лукашенко и норвежское спокойствие

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 февраля 2021, 18:51 Николай ХОХЛОВ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В конце прошлого года ООН опубликовала рейтинг стран мира по индексу человеческого развития (Human Development Index) за 2019 год. Эксперты этой всемирной организации изучают внушительный объем статистических данных, поэтому результаты становятся известны с некоторым опозданием. Рейтинг отражает уровень экономики, здравоохранения и образования. Помимо этого, учитываются такие показатели, как индекс многомерной бедности и уровень негативного воздействия на природу. Согласно данным ООН, наилучшее качество жизни в 2019 году продемонстрировали Норвегия, Ирландия и Швейцария.

Отметим, что упомянутые государства практически никогда не попадают на вершины другого рейтинга – топа громких новостей. Жители этих стран едва ли подозревают о существовании какого-либо внешнего врага и о том, с кем и как им необходимо бороться. Происходит это по той причине, что их правители непосредственно и всерьез заняты экономическими вопросами для повышения уровня благосостояния и качества жизни собственных граждан. Оказывается, можно спокойно жить и развиваться, и воевать для этого совсем не обязательно. И данные экспертов ООН - лишнее тому подтверждение.

А теперь перейдем к списку «лузеров». Среди них мы ожидаемо можем увидеть те страны, у которых «враг не дремлет».

Соединенные Штаты Америки в «индексе уровня жизни» занимают 17-ю строчку. Напомним, что несколько лет назад США опубликовали список своих стратегических противников и главных угроз, в который входят Китай, Россия, Иран и КНДР. В 2020 году американцы стали лидерами по заболеваемости коронавирусом, погрузились в экономический кризис и провели неоднозначные выборы. Трудно даже представить, на какой строчке мы увидим США в следующем рейтинге ООН.

Символично, но Россия и Беларусь располагаются в индексе уровня жизни по соседству – 52-я и 53-я позиции. С Россией все в целом понятно: традиционно наши противники – США и собирательный образ «западных партнеров». По версии центральных российских СМИ, именно эти изверги на протяжении нескольких десятилетий мешают жителям нашей страны обрести достойную жизнь, а добить условный Воронеж им помогают «иностранные агенты» из «пятой Коломны».

Вишенкой на торте всего этого циркового представления, как это не горько звучит, в последнее время становится Беларусь. После неудачно проведенных выборов в 2020 году, Александр Лукашенко не уставал расставлять акценты на поведении враждебно настроенных к его режиму стран. В этом перечне оказались Польша, Литва, Украина и Чехия. Фактически, по мнению Лукашенко, южные и западные рубежи Беларуси обложили непримиримые враги, а на севере и востоке страну оберегает дружественная Россия.

В декабре прошлого года Александр Григорьевич с нескрываемым удовлетворением объявил о задержании белорусскими силовиками террористов, которые «везли тоннами оружие через Украину».

«Если бы ребята наши их не накрыли, ох нам бы Новый год был», - отмечал Лукашенко.

Когда подобная внешнеполитическая повестка в Беларуси оказалась практически исчерпанной, как гром среди ясного неба прозвучало заявление лидера страны об угрозе правам и свободам белорусов со стороны США. Опасность, по мнению Александра Григорьевича, исходит от американских смартфонов и айфонов.

«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», - отметил Лукашенко и добавил, что «умные люди» уже давно ищут кнопочные телефоны.

Разделим это заявление на две части. Возможность прослушки современных телефонных аппаратов действительно существует. При этом остается непонятно, на кой сдался американцам каждый отдельно взятый белорус. С другой стороны, обращение Лукашенко напоминает хитрый маркетинговый ход. Неужели таким образом он выступил в поддержку производителей кнопочных телефонов?

По данным из открытых источников, лидерами поставок мобильных телефонов в Беларусь являются Китай (около 68%) и Россия (порядка 27%). Как известно, именно эти страны приходятся для Беларуси важнейшими экономическими и стратегическими партнерами. Вот только завозят они в страну, возглавляемую Лукашенко, все аппараты без исключения, а не только кнопочные. И сборка тех же самых айфонов происходит в дружественном Китае. Получается, что спич Александра Григорьевича все же не касался экономической составляющей, а попросту «изобличал» очередного внешнего врага в лице США.

Ох, не дают покоя россиянам и белорусам эти американские ребята. Можно только представить, насколько скучно нам было бы без них жить. Ирландцам и норвежцам нас не понять.