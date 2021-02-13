Февральские аномалии наступают

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13 февраля 2021, 17:28 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Многие уже заметили, что в этом году в России аномальные холода. Для февраля такая погода, что за окном – очень большая редкость. Обычно в этом месяце наоборот всё начинает готовиться к весне.

Но только не в 2021-м. На данный момент в европейской части России наблюдаются такие снегопады, что это приводит к затруднению движения даже по тротуарам, не говоря уже про трассы. На дорогах уже несколько дней «мёртвый стояк». Пробки достигают предела в 10 баллов, что вообще бывает не часто на территории Москвы. Особенно если речь идёт о ночи или о выходных днях. Например, сегодня – суббота, но за окном мы видим громадные столпотворения из машин. Всему виной – не прекращающийся снегопад, который приводит к тяжёлым последствиям.

Плюс ко всему добавляются серьёзные холода. От этого страдают не только люди, но и звери, включая птиц. Последний раз нечто подобное наблюдалось в нашей стране, как минимум, во 2-й половине ХХ века, и то это был не конец столетия. Температура в ближайшее время не повысится, а наоборот приблизится к «мерзлотному» состоянию. В понедельник ожидается понижение до минус 19 градусов по цельсию. Когда такое было последний в феврале – никто уже не помнит. Вплоть до конца месяца ожидается очень холодная погода с обилием снега. Возможно, март и станет для нас всех обнадёживающим, но только не февраль. Похоже, что нам ещё долго предстоит плотно одеваться и тщательно смотреть под ноги, так как вместе со снегом добавляется ещё и гололёд.