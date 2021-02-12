В Китае Новый Год наступил только сегодня

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 февраля 2021, 17:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Если в большей части стран мира Новый год наступает 31 декабря, то в Китае он начался только сегодня. Белый металлический бык официально вступил в свои права. Так что если уж и говорить про годы разных животных, то следует ориентироваться именно на китайский календарь.

Китайские астрологи и эзотерики считают, что этот год будет отличным для всех. По их мнению, он принесёт очень много перемен, и в основном положительных. Белый бык ведь символизирует в первую очередь честность и доброту, а затем уже трудолюбие и упорство. Кстати, в недалёкой от Китая Индии белые коровы и быки считаются священными и символизируют связь с Богами.

С 11 по 17 февраля в КНР объявлены официальные каникулы. Стоит отметить, что фиксированной даты Нового года в китайском календаре нет и никогда не существовало. Обычно в Поднебесной отмечается сразу два праздника – официальный (31 декабря – 1 января) и их традиционный (даты, как правило, разные). Китайский новый год обычно подпадает от 21 января до 21 февраля на любой из этих дней. Местные жители искренне надеются, что этот год полностью избавит планету от коронавируса и всех бедствий, что были принесены в 2020-м. Такого же мнения придерживаются почти что все жители восточных стран, которые верят в мистику и астрологию.