В очередной раз задавили свободу. ВВС запретили в Китае, но что же дальше?

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12 февраля 2021, 12:33 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

В Китайской Народной республике официально запретили вещание телеканала ВВС. По мнению правительства, этот телеканал распространяет заведомо ложные сведения по поводу многих событий в Поднебесной. Также они считают, что информация, получаемая ВВС из Синьцзяна, является абсолютным фейком.

Не так давно на телеканале рассказали, что именно власти КНР творят с уйгурами в Синьцзянском округе. Большая часть мировой общественности считает, что запрет ВВС – это очередной удар по свободе мысли и по демократическим принципам. К тому же, всё, что показывает телеканал – скорее всего, является той самой истиной, которую китайские власти предпочитает скрывать.

В Великобритании сочли подобный запрет недопустимым явлением. По мнению британцев, в Пекине всегда прибегали к «жестоким ограничениям по отношению к свободе СМИ». Также было заявлено, что поступок китайских властей ещё раз оттолкнул мировое сообщество и детально показал, что в КНР задавливают даже намёки на какую-нибудь правду. Си Цзиньпин и его руководство не раз «прославляли» себя, как люди, склонные к деспотизму и всевозможным ограничениям. Напомним, что Китай является очень проблематичной страной в плане свободы слова и демократии. Демократии, как таковой, там нет. Государственный строй, царящий в КНР, нередко приравнивается к тирании.