Трамп - преступник или герой?

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11 февраля 2021, 16:41 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

10 февраля официально началось заседание в Сенате США по поводу импичмента экс-президенту Дональду Трампа. Трампа, несмотря на все заслуги во время пандемии и до этого, обвиняют в подстрекательстве к мятежу и гибели людей.

Напомним, что 6 января этого года произошёл полномасштабный штурм Капитолия, где проходило заседание Конгресса. В организации «осады» сенаторы от демократов обвиняют самого Трампа. Хотя при этом Трамп не раз осуждал действия бунтарей и призывал их расходиться по домам. Что до беспорядков 6 января, то скорее всего в этом были виновны непосредственно американские радикалы из разных группировок, в том числе из печально известной «Black Lives Matter». Есть даже версия, что это была умышленная провокация неизвестных сил для создания политического кризиса в США.

Дональда Трампа сейчас обвиняют буквально во всех грехах. И делают это в основном представители Демократической партии. Многие радикалы так же согласны с политикой импичмента. Импичмент экс-президенту может вычеркнуть Трампа из списка руководителей США и не дать ему возможности баллотироваться снова. Сенат США уже признал эту операцию конституционной. Пока что неизвестно, что в ближайшем будущем ждёт Америку, и как отреагируют сторонники бывшего лидера. Но трамписты считают подобное дело «зашкаливающим актом ненависти». «Никак не угомонятся», - заявляют пользователи соцсетей, сочувствующие республиканцам. По их мнению, Трамп за все свои годы правления достоин, как минимум, статуи в центре Вашингтона, а не всеобщей ненависти.