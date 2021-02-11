Штрафы и даже тюремные сроки за неподчинение правилам. В Британии худшая ситуация с коронавирусными мутациями

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11 февраля 2021, 16:26 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

В Великобритании по-прежнему тяжёлая ситуация с развитием COVID-19. Вирус по-прежнему не останавливается и продолжает распространяться. Недавно там были обнаружены ещё две мутации, одна из которых была классифицирована как «вызывающая беспокойство». В общей сложности на территории Британии было зафиксировано до 4000 мутаций в мире.

По последним данным, число заражённых там достигает уже почти 4 миллиона человек. Точная цифра – 3 985 161. 114 850 пациентов погибли от осложнений. В основном, это очень пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет. 2 018 844 человек успешно оправились от инфекции.

Правительство пока не планирует особых смягчений. С 15 февраля все прибывающие в страну люди будут обязаны сдавать сразу два тест на коронавирус. Первый будет сдаваться на второй день после прибытия, а второй – уже на восьмой. Граждане, прибывшие из стран так называемой «красной зоны», будут изолированы на 10 дней за свой счёт в специальные обсерваторы. За сокрытие информации о прибытии из «красных зон» будут огромные тюремные сроки, вплоть до 10 лет. Тем же, кто не сдал обязательный тест по прибытии, выпишут штраф размером в 102 000 рублей, если переводить его на русские деньги. Для тех, кто не сдал второй - штраф будет уже в размере 204 000. Такие ужесточения связаны со стремительным ростом заражённых и появлением новых штамов «ковида».