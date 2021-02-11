Кхамул – лорд-комендант Дол Гулдура из «Властелина Колец»

Пожалуй, каждый мало-мальский фанат фэнтези читал Профессора Толкина, и конечно же у него во вселенной не раз упоминались загадочный Назгулы. Назгулы или Улайри – это Призраки Кольца, некогда великие предводители людей, заключившие договор с Тёмным властителем Сауроном. Имена Назгулов обычно не назывались самим Профессором. Поэтому нам остаётся только гадать, что же за люди это были. В каноничных источниках упоминается только одно – «Они все были великими вождями людей, королями и царями». Тот же Король-чародей, по всей видимости, был одним из принцев цивилизации Нуменор, которая погибла из-за того, что поддалась влиянию Тени. Кем же были все Девятеро Назгулов – почти неизвестно. Известен лишь только один из них – лорд Кхамул.
Кхамул упоминался Толкином лишь единожды. Зато в экранизациях Джексона он активно присутствовал. В «Братстве Кольца» именно Кхамул задал вопросы фермеру Мэгготу. В русской локализации почему-то звучал женский голос. В «Хоббите» этот назгул появлялся два раза – в «Нежданном путешествии» и в «Битве пяти воинств». В первом фильме он был тем, кто напал на Радагаста Бурого и пытался ранить того моргульским клинком, но потом исчез. В третьем же он появился уже в своей полуживой форме, в полных боевых доспехах. При жизни Кхамул был одним из ханов (или царей) Истерлингов и правил обширными землями на востоке Средиземья. Как известно, в землях Истерлингов (или Рун) всегда властвовал культ Саурона, и поэтому люди там с охотой поклонялись Тьме. Ещё до своего превращения в Улайри лорд Кхамул был могущественным повелителем Рун и служителем Тени. Также он обладал незаурядными колдовскими способностями.
Поддержите издание
Полная история Кхамула, как правителя Истерлингов, неизвестна. Более того, имя Кхамула является единственным упоминаемым именем Назгула. Остальные же попросту лишены наименований. В интернете можно найти имена других Назгулов, такие как Моргомир или Акхорахиль, но все они- сплошь и рядом вымысел фанатов. Профессор упоминал лишь только Кхамула, и то эпизодично. Известно, что Кхамул был лордом-комендантом Дол Гулдура в 2951 году Третьей Эпохи. Но в Войне Кольца он уже сражался вовсе не в Лихолесье. Он участвовал непосредственно в Мордорской кампании и в старую обитель не совался. Кхамул принимал участие в битве на Пеленнорских полях, кровавейшей резне за всю историю Средиземья. Но погиб он уже в другом сражении – у ворот Мораннона. Он полностью развоплотился после уничтожения Фродо Единого Кольца. По всей видимости, Кхамул считался вторым по важности Назгулом и был доверенным лицом Короля-чародея. Недаром ведь именно Кхамула назначали лордом-комендантом Дол Гулдура, а эта должность – очень большая честь для любого военачальника.