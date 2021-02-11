Кхамул – лорд-комендант Дол Гулдура из «Властелина Колец»

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 февраля 2021, 00:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Пожалуй, каждый мало-мальский фанат фэнтези читал Профессора Толкина, и конечно же у него во вселенной не раз упоминались загадочный Назгулы. Назгулы или Улайри – это Призраки Кольца, некогда великие предводители людей, заключившие договор с Тёмным властителем Сауроном. Имена Назгулов обычно не назывались самим Профессором. Поэтому нам остаётся только гадать, что же за люди это были. В каноничных источниках упоминается только одно – «Они все были великими вождями людей, королями и царями». Тот же Король-чародей, по всей видимости, был одним из принцев цивилизации Нуменор, которая погибла из-за того, что поддалась влиянию Тени. Кем же были все Девятеро Назгулов – почти неизвестно. Известен лишь только один из них – лорд Кхамул.

Кхамул упоминался Толкином лишь единожды. Зато в экранизациях Джексона он активно присутствовал. В «Братстве Кольца» именно Кхамул задал вопросы фермеру Мэгготу. В русской локализации почему-то звучал женский голос. В «Хоббите» этот назгул появлялся два раза – в «Нежданном путешествии» и в «Битве пяти воинств». В первом фильме он был тем, кто напал на Радагаста Бурого и пытался ранить того моргульским клинком, но потом исчез. В третьем же он появился уже в своей полуживой форме, в полных боевых доспехах. При жизни Кхамул был одним из ханов (или царей) Истерлингов и правил обширными землями на востоке Средиземья. Как известно, в землях Истерлингов (или Рун) всегда властвовал культ Саурона, и поэтому люди там с охотой поклонялись Тьме. Ещё до своего превращения в Улайри лорд Кхамул был могущественным повелителем Рун и служителем Тени. Также он обладал незаурядными колдовскими способностями.

Полная история Кхамула, как правителя Истерлингов, неизвестна. Более того, имя Кхамула является единственным упоминаемым именем Назгула. Остальные же попросту лишены наименований. В интернете можно найти имена других Назгулов, такие как Моргомир или Акхорахиль, но все они- сплошь и рядом вымысел фанатов. Профессор упоминал лишь только Кхамула, и то эпизодично. Известно, что Кхамул был лордом-комендантом Дол Гулдура в 2951 году Третьей Эпохи. Но в Войне Кольца он уже сражался вовсе не в Лихолесье. Он участвовал непосредственно в Мордорской кампании и в старую обитель не совался. Кхамул принимал участие в битве на Пеленнорских полях, кровавейшей резне за всю историю Средиземья. Но погиб он уже в другом сражении – у ворот Мораннона. Он полностью развоплотился после уничтожения Фродо Единого Кольца. По всей видимости, Кхамул считался вторым по важности Назгулом и был доверенным лицом Короля-чародея. Недаром ведь именно Кхамула назначали лордом-комендантом Дол Гулдура, а эта должность – очень большая честь для любого военачальника.