Франция продлевает ЧП

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10 февраля 2021, 21:17 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Несмотря на то, что власти не планируют вводить новый общенациональный карантин во Франции, проблема с коронавирусом в этой стране остаётся весьма серьёзной.

Поэтому национальное собрание приняло непосредственное решение о продлении режима Чрезвычайного Положения вплоть до июня месяца. Сам же режим должен был завершиться уже 16 февраля. Но коронавирус пока что не отступает и думать о снятии ограничений пока рано. Правительство обеспокоено тем, что Covid-19 по-прежнему продолжает распространяться по стране, хоть уже и не с такими быстрыми темпами, как в прошлом году. Французы уже устали от этой эпопеи с вирусом, но тем не менее, иного выхода у них не имеется.

На сегодня во Франции насчитывается 3 360 255 человек, больных коронавирусной инфекцией. В активной фазе болезни 3 миллиона пациентов. Умерло уже 80 147 человек за всю пандемию. В основном это очень пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет. По непонятным причинам не разглашается количество выздоровевших. В российской статистике возможна неверная информация. По данным Coronavirus-Monitor, число исцелившихся от коронавируса во Франции достигает 235 717, и это явно не соответствует реальности.