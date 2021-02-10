Когда природные ресурсы – проклятие

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 февраля 2021, 17:55 [ «Аргументы Недели», Иван Иванов, историк-африканист, к.и.н, автор книги «Дети империи» ]

Фото Галины Сидоровой

Громкие бешеные ритмы африканских самбы и суку в этот поздний час несутся из многочисленных баров, ресторанов и дискотек в самом центре Киншасы – столицы Демократической республики Конго (ДРК), раскинувшейся на многие километры вдоль самой полноводной реки континента. На каждом углу женщины с пониженной социальной ответственностью предлагают свои прелести каждому желающему, имеющему несколько долларов. В потоке машин мелькают даже «Мерседесы» и «Лексусы». Небольшая состоятельная часть жителей мегаполиса веселится напропалую. Рядом с центром расположились фешенебельные правительственный и дипломатический кварталы, где роскошные виллы утопают в ухоженных садах. А вокруг раскинулось целое море трущоб. Столица живет своей обычной жизнью.

А буквально в пятидесяти километрах начинается несчастная глубинка. В этой огромной стране, прежде известной как Заир, в восточных провинциях уже долгие годы продолжается кровопролитная и очень жестокая гражданская война всех против всех, царят неизбывная нищета, голод, болезни. В общем, рукотворная гуманитарная катастрофа.

Фото Галины Сидоровой

Свыше 2 миллионов детей - на грани голодной смерти, сообщил недавно представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам. «Эти дети умрут, если они срочно не получат необходимую помощь. Эта оценка общей команды гуманитарных работников ООН на месте», - сказал он.

По данным ООН, только за последний год из-за террора банд и группировок, постоянных нападений на крестьян и этнического насилия и столкновений 1,7 миллиона конголезцев покинули дома. Ныне почти 10 миллионов жителей испытывают нехватку продовольствия. В стране более 4 миллионов перемещённых лиц. Кроме того, в Конго нашли убежище более полумиллиона человек из соседних государств - Бурунди, Руанды, Центрально-Африканской Республики, Южного Судана, также охваченных насилием.

Борьба внешних сил за природные ресурсы, деньги и влияние, как и раньше, остаются главной причиной кровопролитного конфликта в ДРК. В результате положение африканцев чудовищно. Население бывшего Заира обречено на бедность, болезни, голод, анархию. Для подобных стран политологи даже ввели в обращение специальный термин – «фэйлд стэйт» или несостоявшееся государство. Между тем, ДРК – страна, сказочно богатая природными ресурсами. Но она стала ареной борьбы не на жизнь, а насмерть крупнейших мировых центров силы. В схватке участвуют США, Великобритания, Франция, Китай, азиатские «драконы» и даже Бразилия. Порожденный этим процессом конфликт стал самым кровавым в XXI веке.

Фото Галины Сидоровой

Крупным державам и корпорациям есть за что сражаться. В ДРК огромные запасы сырья, в том числе металлы платиновой группы, хромиты, алмазы, марганец, фосфориты, золото. В избытке платина, ванадий, кобальт, нефть, газ и многое другое. Основные природные богатства залегают на многострадальном востоке страны.

Корпорации, нечистые на руку бизнесмены и просто авантюристы нанимают многочисленные военные группировки, повстанцев и частные военные компании со всего света для охраны незаконно устроенных шахт и рудников. Нередко они сами финансируют создание новых банд. Как рассказывал мне журналист издающейся в Киншасе газеты «Фар» Даниэль Симба, для того, чтобы сколотить новую группировку, достаточно 3 тысяч долларов.

На расчищенных от непроходимого экваториального леса площадках строятся нелегальные взлетно-посадочные полосы, с которых металлы и минералы на небольших самолетах перебрасываются в соседние страны, а оттуда на Запад и Восток.

Фото Галины Сидоровой

В ДРК залегает настоящий «хит» последних лет тантал, он же колтан - редкоземельный металл, значение которого растет по мере развития высоких технологий. Он заслуживает особого внимания, потому что служит стратегическим сырьем в атомной, авиакосмической и электронной промышленности, при изготовлении разнообразных гаджетов. Когда вы берете в руки свой айфон или айпад, знайте, что в нем есть частичка конголезской земли. Потребление этого минерала за последние полтора десятилетия увеличилось в четыре раза. Бешеная рентабельность приисков в Африке обеспечивается высокой стоимостью металла, составляющей больше четырех тысяч долларов за килограмм. Почти половину колтана вывозят в США, что обеспечивает 50 процентов столь нужного для ВПК и быстро растущего технологического сектора американской экономики. Добраться до редкого минерала непросто, но стремление к заоблачной прибыли преодолевает все преграды. Появление каждого нового поколения айфонов и других высокотехнологичных гаджетов приводит к очередной колтановой лихорадке и росту цен на металл.

Фото Галины Сидоровой

На рудниках и приисках работают конголезцы. За свой адский труд, а колтан еще и радиоактивный минерал, они получают доллар-полтора в день. Но и это для них счастье, поскольку никакой другой работы там просто нет.

Конфликт в ДРК особенно обострился после 2012 года, когда на востоке страны активизировалась группировка «Движение 23 марта». После ее нейтрализации основная опасность исходит от боевиков группировок «Демократические силы освобождения Руанды» (ДСОР) и «Альянс демократических сил» (АДС), которые постоянно нападают на мирных жителей.

Мощная группировка ДСОР состоит из представителей народности хуту, многие из которых обвиняются в геноциде в Руанде в 1994 году против народности тутси. А войска Руанды пересекают границу ДРК для борьбы с повстанцами. Вот уже несколько лет конголезская армия ведет собственную операцию против боевиков ДСОР, но безуспешно.

Фото Галины Сидоровой

АДС, в состав которого входят угандийские исламистские фундаменталисты, изгнанные из Руанды радикальные хуту и боевики из ДРК, активно действует в регионе Великих африканских озер. Власти Уганды и эксперты Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МОНУСКО) утверждают, что группировка, терроризирующая население, поддерживает связи с запрещенными в РФ радикальными исламистскими организациями «Аш-Шабаб» и «Аль-Каида». А в целом подобных бандформирований десятки если не сотни.

Несколько лет назад в страну по решению ООН и Африканского союза были введены миротворческие силы. 4-тысячная Африканская бригада интервенции действует под эгидой миссии ООН в ДРК (МОНУСКО). Кроме того в ДРК развернут крупнейший миротворческий контингент ООН численностью более 20 тысяч военнослужащих и полицейских. Но «голубые каски» контролируют лишь города и не могут обеспечить безопасность за их пределами.

Фото Галины Сидоровой

Первым из европейцев, побывавших в заирской глубинке, был известнейший путешественник, ученый, авантюрист английский журналист Генри Мортон Стэнли. Он совершил три экспедиции в этот огромный регион на деньги короля бельгийцев Леопольда. И по договоренности с Брюсселем водрузил бельгийский флаг на берегах реки Конго. Кстати, он изучал и языки местных народностей. Причем весьма необычным способом. В каждой из значительных этнических групп он брал в наложницы одну из местных девушек. И уже через два-три месяца свободно говорил на новом языке. Стэнли составил первую географическую карту внутренних областей этой огромной страны. И чуть позже на картах мира появилась новая колония – Бельгийское Конго.

В то время в Африке уже были колонии Великобритании, Франции, Португалии, Германии и Испании. И все, естественно, эксплуатировали природные богатства и жителей присвоенных территорий. Но нигде не было такой жестокости, как в Бельгийском Конго. Практически все мужчины работали на каучуковых плантациях как рабы, под контролем надсмотрщиков с длинными кнутами. Стоило работнику зазеваться, как тот жесточайшим образом наносил ему сильные удары. А после третьей провинности несчастному отрубали обе руки. И он был обречен на голодную смерть. Когда страна обретала независимость, на все многомиллионное Конго насчитывалось лишь четверо дипломированных врачей. Вот такую цивилизацию принесли бельгийцы в Африку.

Фото Галины Сидоровой

Независимость подарила народу надежду. Первым руководителем стал политик левых взглядов Патрис Эмери Лумумба. Это был, видимо, единственный в стране образованный человек, который хотел построить справедливое общество, дать людям демократию и нормальную жизнь. Но не всех устраивал этот выбор народа. Через несколько недель у власти Лумумба был зверски убит.

Фото Галины Сидоровой

Кстати, уже у нас в стране в девяностые годы случилась очень странная и рационально необъяснимая вещь. Те, кто тогда определял нашу политику, настояли, чтобы Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, убрал имя заирского героя из своего названия. Хотя это был известнейший в мире бренд. Даже сейчас многие ученые и журналисты на Западе и в самой Африке называют его Университетом Лумумбы. Кому и почему помешал заирский патриот, не имеет объяснения. «Лумумба был единственным правителем в истории нашего государства, который был честен, не подвержен коррупции, руководил в интересах всех конголезцев», - говорил мне журналист из Киншасы Даниэль Симба.

Нынешнему ДРК очень сильно не повезло. Вскоре после убийства героя власть захватил генерал Мобуту Сесе Секо, создавший личную диктатуру. Вскоре он провозгласил себя маршалом. На людях он появлялся в леопардовой шапочке – символе главного вождя. В Заире началась эра коррупции, воровства, непотизма, жесточайших репрессий.

Кстати маршал создал очень любопытную систему правления. Она называлась 20, 20 и еще раз 20. То есть 20 человек занимали посты министров, 20 весело прожигали жизнь в эмиграции в Брюсселе, а еще 20 сидели по тюрьмам. И каждые пять лет все менялись местами.

Фото Галины Сидоровой

После смерти Мобуту Сесе Секо развернулся новый виток борьбы за власть. И долгие годы страной правили Лоран-Дезире, а после его смерти сын Жозеф Кабила. Они унаследовали все беды больного общества. Но и сами не стремились что-либо менять. Страна осталась в тенетах тотальной коррупции, казнокрадства, нищеты. Нынешний правитель бывший лидер оппозиции Феликс Чисекеди также уверенно идет по этому проторенному пути.

Вся история независимого Заира, а позже ДРК свидетельствует в пользу того вывода, который я давно для себя сделал. Природные ресурсы могут быть и благом, и проклятием. Все зависит от людей, стоящих у власти. От их отношения к собственному народу, мотивации, целей, устремлений и уровня интеллекта. Рыба гниет с головы. Там где власть искренне думает об интересах сограждан, стремится принести пользу своей стране, ресурсы приносят благоденствие и процветание всему обществу. Можно взять в пример Аравийские монархии. Поток нефтедолларов привел к благополучию всех подданных. Правящие круги инвестируют миллиарды в будущее своих стран, в образование, здравоохранение, науку, новые отрасли экономики.