В Мьянме проходят акции протеста против военного переворота

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10 февраля 2021, 01:44 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Недавно в Мьянме произошёл переворот. Военные пошли на опасную операцию – свержение собственного правительства. Ранним утром 1 февраля были задержаны президент Мьянмы Вин Мьин и лидер правящей партии Аун Сан Су Чжи, также известная как «Леди» и «отважная женщина-борец за демократию».

Вся полнота власти перешла главнокомандующему вооружённых сил Мин Аун Хлаину. Чрезвычайное положение объявили на год. По мнению военных и поддерживающих их сторон, правительство Аун Сан Су Чжи за долгие годы так и не привело к улучшению уровня жизни. К тому же не стоит забывать, что именно при правлении так называемой «Леди» в Мьянме были осуществлены операции по истреблению целого народу под названием рохинджа. Всем известная «воительница-демократ» так ничего и не сделала. Более того, Мьянма была и остаётся страной Третьего мира.

На данный момент в стране проходят митинги тех, кто поддерживал старое правительство, а также не питает любви к нынешней власти военных. Люди проводят многотысячные акции сразу в нескольких городах. 7 февраля одна из таких акций прошла в крупнейшем городе Янгон. Участники протестов призывали к немедленному освобождению Аун Сан Су Чжи и всех членов прежнего правительства. О столкновениях между сторонниками старой и новой власти ничего не сообщалось. Но всё же военные пока не планируют никого отпускать. Более того, они заявляют про приверженность «истинной демократии» и планируют проведение честных выборов после окончания ЧП.