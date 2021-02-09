Конфликт из-за названия Персидского залива чуть не испортил межгосударственные отношения

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9 февраля 2021, 20:41 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Как бы громко ни писалось во многих СМИ, полномасштабного дипломатического конфликта между Россией и Ираном по поводу названия Персидского залива так и не случилось. Но всё же официальный протест правительство Ирана подавало через своё посольство, находящееся на территории нашей страны.

Посольство Ирана в Москве

По словам иранского представителя Саида Хатибзаде, вопрос был связан с тем, что на арабоязычной версии ведомства России в Твиттере вместо Персидского залива был указан Арабский залив. А ведь исторически этот залив назывался именно Персидским. Слово «арабский» к нему приписывают некоторые арабские страны, находящиеся неподалёку от Ирана. В ХХ веке это не раз вызывало жуткое недовольство правительства Тегерана.

Фото с борта "МКС" на Персидский залив

Естественно, нынешняя ситуация с Твиттером тоже вызвала не слишком приятную реакцию у центральной власти Ирана. Более того, отношения обострились ещё из-за другого повода. 7-9 февраля в Россию прибывал спикер междлиса из Тегерана, Мохаммед Галибаф. Он впервые посетил российскую столицу. При этом он привёз лично адресованное Владимиру Путину письмо от своего духовного предводителя Али Хаменеи. Однако же Владимир Путин на встречу не приехал. Вместо него Галибафа ждал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Письмо было передано именно ему. Неявку президента РФ на встречу с делегатами объяснили ситуацией с коронавирусом. Но у Галибафа это вызвало глубокую обиду. Так что сейчас отношения между странами складываются весьма не лучшим образом.